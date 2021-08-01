Ані Лорак з 10-річною дочкою в однакових купальниках відпочивають в Туреччині (фото)

Співачка, концерт якої в Одесі пройде під посиленою охороною, показала свою підрослу доньку Софію, яку назвали її копією. Спільні фото Ані Лорак виставила в Instagram, підписавши так:
Незабутні солодкі дні! Нехай час зупиниться.
На знімку 10-річна дочка співачки і бізнесмена Мурата Налчаджиоглу позують разом з мамою не тільки в однакових смугастих купальниках, а й в однакових позах, виставивши одну ногу вперед. Такий прийом, до речі, допомагає на знімку витягнути фігуру і робить ноги візуально довшими.
Фото моментально набрало більше 200 тисяч лайків і безліч коментарів. Не залишився осторонь і хрещений батько Софії – співак Філіп Кіркоров. Він написав під знімком:
Як витягнулася! Яка стройняжка моя хрещениця!
Інші підписники також написали багато похвальних коментарів:
- Як же ви схожі.
- Які красиві! Гарного відпочинку.
- Ну які ж красуні.
Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:
Ми вже повідомляли, що Ігор Кондратюк придумав "новий репертуар" для Ані Лорак, яка збирається провести сольний концерт в Україні.
Раніше Ані Лорак приїжджала в Україну, але не розкривала мета візиту .