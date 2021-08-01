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Ані Лорак з 10-річною дочкою в однакових купальниках відпочивають в Туреччині (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 серпня, 07:45
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Співачка живе там не в готелі, а на окремій віллі зі своїм спортзалом та басейном. Софія взяла з собою на відпочинок також улюбленого песика Тошу
Ані Лорак з дочкою в однакових купальниках
Ані Лорак з дочкою в однакових купальниках / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка, концерт якої в Одесі пройде під посиленою охороною, показала свою підрослу доньку Софію, яку назвали її копією. Спільні фото Ані Лорак виставила в Instagram, підписавши так:

Незабутні солодкі дні! Нехай час зупиниться.

На знімку 10-річна дочка співачки і бізнесмена Мурата Налчаджиоглу позують разом з мамою не тільки в однакових смугастих купальниках, а й в однакових позах, виставивши одну ногу вперед. Такий прийом, до речі, допомагає на знімку витягнути фігуру і робить ноги візуально довшими.

Фото моментально набрало більше 200 тисяч лайків і безліч коментарів. Не залишився осторонь і хрещений батько Софії – співак Філіп Кіркоров. Він написав під знімком:

Як витягнулася! Яка стройняжка моя хрещениця!

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Інші підписники також написали багато похвальних коментарів:

  • Як же ви схожі.
  • Які красиві! Гарного відпочинку.
  • Ну які ж красуні.

Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Ми вже повідомляли, що Ігор Кондратюк придумав "новий репертуар" для Ані Лорак, яка збирається провести сольний концерт в Україні.

Раніше Ані Лорак приїжджала в Україну, але не розкривала мета візиту .

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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