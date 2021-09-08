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Ані Лорак зняла мініфільм про свої перші концерти в Україні за сім років (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 15:35
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Цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні був sold out
Ані Лорак презентувала мініфільм про перші концерти в Україні за сім років
Ані Лорак презентувала мініфільм про перші концерти в Україні за сім років / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка не втомлюється дякувати шанувальникам за підтримку і за такий теплий прийом. Вона вирішила зробити ще один сюрприз для фанів. Ані Лорак опублікувала мініфільм про концерти в Одесі, які відбулися в клубі Itaka .

Відео з'явилося на YouTube-каналі співачки. До речі, артистка не часто публікує такі ролики з концертів.

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Ані Лорак зібрала повний зал в Одесі
Ані Лорак зібрала повний зал в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Шанувальники співачки в мініфільмі зізналися, що їхали з різних міст України на концерт в Одесі.

Ані Лорак під час першого концерту в Україні за довгий час виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і на українському. Зал співав разом зі співачкою.

Це історичний момент. Ми тут зібрали аншлаг і виступили через сім років. Давайте подаруємо людям щастя, любові і здійснимо нашу мрію. Тому що ми народжені для сцени, – сказала співачка перед концертом в гримерці.

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Нагадаємо, раніше Ані Лорак анонсувала нову пісню українською мовою . Співачка вперше за сім років має намір презентувати пісню рідною мовою.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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