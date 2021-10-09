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Ані Лорак в купальнику піднялася на дах висотки (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
9 жовтня, 08:42
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Співачка відпочиває в Дубаї і ділиться запаморочливими фотографіями з люксового готелю. Лорак зупинилася в популярному серед селебрітіс місці
Ані Лорак оголила груди на даху висотки
Ані Лорак оголила груди на даху висотки / Фото: instagram.com/anilorak

Зовсім скоро вийде новий альбом Ані Лорак, в якому може опинитися пісня українською. А поки співачка підігріває до нього інтерес свіжими постами в Інстаграм. Кароліна опублікувала декілька кадрів, зроблених на вражаючій висоті, звідки відкривається прекрасний вид на місто.

Ані Лорак позувала перед камерою в одній сорочці, накинутій поверх чорного купальника. "Роздягнена... на твоїх фотографіях", – підписала вона публікацію рядком зі своєї ж пісні.

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Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Лорак відпочиває в люксовому курортному готелі Дубая, вартість однієї ночі в якому становить від 2500 діхрамов (18072 грн) до 55000 діхрамов (президентський люкс) (397 600 грн).

Нещодавно співачка дала перше інтерв'ю в Україні після 7 років мовчання, в якому назвала причину, чому поїхала в Росію і виступає там. Лорак також назвала себе "птахом, що дарує людям музику без кордонів".

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Інтерв'ю зірки прокоментував Ігор Кондратюк, дуже різко висловившись про неї.

Кароліна – якскрава ілюстрація талановитої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла – чому "її не підтримали українські політики", – заявив ведучий.

Цього літа Ані Лорак дала два концерти в Одесі, а пізніше презентувала пісню українською. Бгато хто в Мережі назвав це "поверненням" Кароліни в український шоубіз.

Кого зірки блокують в соцмережах, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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