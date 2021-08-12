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Ані Лорак платить 365 тис. Грн за навчання дочки в елітній гімназії в Москві

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 серпня, 09:51
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Популярна співачка вибрала для єдиної дочки одну з найпопулярніших шкіл серед зірок російського шоу-бізнесу
Дочка Ані Лорак вчиться в Павлівській гімназії
Дочка Ані Лорак вчиться в Павлівській гімназії / Фото: instagram.com/anilorak

Цього року дочка Ані Лорак Софія піде вже в четвертий клас. Дівчинка навчається в елітній гімназії в Москві. За навчання дочки в престижній школі співачка платить майже півтора мільйона рублів на рік (365 тисяч гривень) . Про це пише kp.ru.

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Софія вчиться в Павлівській гімназії – сама першокласна школа в Москві і Підмосков'ї, де вчаться зіркові чада. Навчальний заклад створено на базі Вищої школи економіки. У викладацькому складі носії іноземних мов і кандидати наук.

Дочка Ані Лорак вчиться в елітній школі в Москві
Дочка Ані Лорак вчиться в елітній школі в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Програма навчання складена з урухуванням особливостей дітей. Також є можливість відвідувати різні спортивні секцій: плавання, гімнастика, футбол, баскетбол і бальні танці. Але за окреме дозвілля потрібно додатково платити.

Разом з Софією в цій гімназії навчаються діти інших зірок російського шоу-бізнесу – дочки Глюкози, Олександра Ревва і співачки Слави.

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Нещодавно Ані Лорак в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що її дочка Софія може стати артисткою. 10-річна дочка співачки іноді знімається з мамою в популярних шоу, а також Софія активно стало вести соц мережі.

Ані Лорак підтримає рішення дочки стати артисткою
Ані Лорак підтримає рішення дочки стати артисткою / Фото: instagram.com/anilorak

Софії безумовно подобається сцена. Вона артистична, практично з пелюшок в центрі уваги, це не могло не позначитися. Вона грає в шкільному театрі, іноді їздить зі мною на гастролі, це дуже її надихає, -сказала співачка.

Нещодавно Софія виконала пісню мами на вечірці свого хрещеного Філіпа Кіркорова:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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