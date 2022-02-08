Аніта Луценко в обіймах свого коханого зачарувала Мережу: дивіться рідкісне фото

Побачити романтичні світлини зіркової фітнестренерки з коханим – велика рідкість. Та все ж пара вирішила показати спільне фото з відпочинку

Аніта Луценко з коханим відпочивають в Таїланді. / Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко та її коханий Олександр Лозовцов разом уже близько семи років і весь цей час тренерка уникає розмов про свого обранця та рідко публікує в Мережі з ним фото.

Втім, зараз парочка вирішила все ж таки порадувати фанів естетичним кадром з екзотичного Таїланду (саме там вони зараз відпочивають).

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Саме коханий Аніти Луценко поділився з Insta-фоловерами рідкісним спільним знімком.

Аніта Луцено з Олександром. / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Як ми бачимо, на досить атмосферному фото Олександр обіймає Аніту, яка насолоджується келихом ігристого.

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Обранець тренерки не став нічого коментувати, а просто прикріпив у дописі смайлик у вигляді сердечка – .

Підписники у свою чергу засипали компліментами закоханих, назвавши їхню пару – найгарнішою:

Гармонійна пара, ви доповнюєте один одного.

Дуже гарні.

Найгарніша пара.

Чудові.

Скріншот Instagram/aleksandr_lozovtsov

Коротко про особисте життя Аніти Луценко

Відомо, що Аніта у стосунках з Олександром вже понад сім років. Пара виховує шестирічну доньку Мію. Втім, вони досі неодружені. Раніше Луценко зізнавалась, що чекає не дочекається освідчення від обранця.

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Аніта Луценко та її чоловік Олександр / Фото: instagram.com/anitasporty

Олександр – майстер цигун (комплекс вправ зі східних практик). Він займається цим близько 25 років. Також чоловік проводить семінари та практичні заняття.

Раніше Аніта Луценко показувала, як виглядала декілька років тому. Дивіться фото зіркової фітнестренерки.