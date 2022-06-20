Анна Богдан вагітна? Ексдівчина Михайла Заливако заінтригувала фанатів

Переможниця "Холостяка-11" добряче полоскотала нерви прихильникам

Анна Богдан розповіла прихильникам про зміни у житті після розставання з Михайлом Заливако / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Майже рік парочка, яка зародилась на проєкті "Холостяк-11", перебували у стосунках. Фанати досі не можуть повірити, що Анна Богдан та Михайло Заливако більше не разом - нещодавно дівчина повідомила у Мережі про розрив з харківським бізнесменом, але деталі не стала розкривати. Прихильники досі сподіваються, що ексзакохані дадуть ще один шанс один одному.

І нещодавно Богдан дала надію фанатам на їхнє з Заливако возз'єднання, адже у Ані вдома живе Бублик – кіт Михайла. Втім, на цьому інтрига не закінчилась.

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Анна та Михайло з котом Бубликом / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Днями в Instastories Аня Богдан анонсувала фоловерам, що їй є що їм розповісти, але що саме – дівчина вирішила потримати на цьому питанні паузу. Фанати самі ж почали здогадуватись, про що дівчина говорить. Дехто ж припустив, що переможниця "Холостяка" помирилась з Заливако або ж у неї нові стосунки. Інші почали писати, що Аня вагітна і саме про це вона має сповістити:)

Скріншот Instastories

Проте ці варіанти виявились неправильними. Насправді Анна Богдан вирішила кардинально змінити імідж і саме цим вона хотіла поділитись з підписниками. (Інтрига вдалась!)

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Після розставання з Михайлом Заливаком дівчина вирішила обрізати довге кучеряве волосся й зробити коротке каре.

Скріншот Instastories

З цієїю думкою я ходила два роки. Робити чи не робити, підійде мені каре, чи ні. І як тільки я приїхала у Київ – одразу пішла до майстра, – написала дівчина.

Анна зізналась, що це у неї вперше така радикальна зміна образу.

Скріншот Instastories

Часто буває, коли дівчина розстається з хлопцем одразу щось робить зі своїм волоссям. У мене це вперше так, – написала Богдан.

Нагадаємо, нещодавно фанатів пари почало турбувати питання – чи не були стосунки Анни та Михайла прописані контрактом реаліті. Раніше переможниця "Холостяка" зізналася, правда це чи ні.