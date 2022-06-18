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Анна Богдан показала, що "вкрала" у Михайла Заливаки після розлучення

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 червня, 19:54
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Як виявилося, після розлучення з Михайлом Заливаком переможниця "Холостяка" залишила собі не лише теплі спогади про їхні стосунки
Анна Богдан розповіла, що забрала у Михайла Заливаки після розлучення
Анна Богдан розповіла, що забрала у Михайла Заливаки після розлучення / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Новина про те, що Михайло Заливако та Анна Богдан більше не разом шокувала шанувальників пари Досі фанати сподіваються, що пара знову зійдеться і шукають для цього всілякі приводи.

Так, нещодавно в Instastories Анни уважні користувачі помітили кота "холостяка", Бубліка. Дівчину відразу ж засипали питаннями про те, як чоловік міг залишити свого улюбленця в неї, якщо вона розлучилися. Богдан відреагувала на розпитування в Direct і спершу жартома написала, що вкрала кота.

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Скріншот – instagram.com/hannastorozhuk

Проте пізніше переможниця романтичного реаліті-шоу все ж таки вирішила внести ясність, щоб шанувальники нічого поганого про неї не подумали.

Бублік стресує під час будь-якого переїзду. А на початку війни ми багато разів переїжджали в різні місця, тому Бубліка залишили у моєї мами. Вона зараз зі мною, – пояснила ситуацію Анна.

Скріншот – instagram.com/hannastorozhuk

Тому, швидше за все, дуже скоро домашній вихованець повернеться до свого законно власника.

Нагадаємо, що нещодавно фанатів пари почало турбувати питання – чи не були стосунки Анни та Михайла прописані контрактом шоу. Раніше переможниця "Холостяка" зізналася, правда це чи ні.

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Марія Коробова
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