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Анна Богдан розкритикувала Юлю Зайку за фейкове весілля: Це гра на почуттях аудиторії

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 липня, 13:24
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Юля Зайка та Богдан Юсипчук одружилися і знялися у весільній фотосесії. Пізніше виявилося, що це було не по-справжньому, а щоб привернути аудиторію
Юлія Зайка вийшла заміж - Анна Богдан прокоментувала фейковий весілля дівчини
Юлія Зайка вийшла заміж - Анна Богдан прокоментувала фейковий весілля дівчини / Фото: instagram.com/julz_seven, instagram.com/hannastorozhuk

Юля Бельченко, вона ж Зайка, все робить заради хайпу – впевнена Ганна Богдан, яка раніше була одружена з екс-главою офісу президента Андрієм Богданом.

В сторіс Анна заявила, що була б рада, якби Юля вийшла заміж, та коли з'ясовується, що всі фото в білій сукні і з нареченим – фейк, це насамперед засмучує підписників Зайки.

Грати почуттями своїх підписників – це неприйнятно, – каже Анна Богдан.

Анна Богдан висловилася про весілля Юлі Зайки / Скріншот: instagram.com/stories/hannastorozhuk

Анна Богдан розкритикувала Юлю Зайку / Скріншот: instagram.com/stories/hannastorozhuk

Богдан також згадала той факт, що Зайка коментувала її стосунки із Михайлом Залівако, кажучи, що той виглядає засмученим і нещасним зі своєю обраницею.

Юля перейшла межу, – сказала фоловерам Богдан.

Скріншот: instagram.com/stories/hannastorozhuk

А що з весіллям Зайки?

Юля Зайка і Богдан Юсипчук імітували весілля щоб прорекламувати весільний спейс спільної подруги.

Робили ми це не на комерційній основі – просто допомагали нашій подрузі Каті. Насправді я дуже боюся одружитися. Всі ми знаємо, щоб побороти страх – треба зробити те, чого боїшся, – розповів фоловерам Богдан Юсипчук.

Зайка також у себе в профілі повідомила, що таким чином хотіла привернути увагу аудиторії, щоб допомогти тваринам, а саме собакам у притулку міста Бородянка. Сподіваємося, у неї це вийшло.

Проте, в коментарях "нареченому" і "нареченій" довелося виправдовуватися:

  • "Навіщо потрібно було грати на почуттях людей, які вас підтримують? Не люблю, коли так. Відписуюся"
  • "Пипець повний. Брєд. Вчора люди раділи за вас, а сьогодні ті ж люди розчаровані у вас"
Скріншот: instagram.com/julz_seven

Скріншот: instagram.com/julz_seven

Раніше ми писали, що Анна Богдан назвала причину розлучення із екс-главою Офісу президента.

Про невдалі розіграші зірок дивіться у сюжеті:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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