Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас

Eurovision 2022

Розлучення Ступки

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Анну Кошмал гризло почуття провини на початку війни: це був процес самознищення

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 12:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Акторка у перший місяць війни, як і багато українців, також переживала синдромом "біженця"
Ганна Кошмал навчилась житти в умовах війни
Ганна Кошмал навчилась житти в умовах війни / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал, яка розкрила секрет своєї худорлявості, каже, що часто зустрічає людей, які через війну відмовилися від всього комфортного і приємного. І в більшості випадків, на думку зірки, це стається через почуття провини.

Я і сама перший місяць (війни, – Ред) майже не їла. Мені здавалося, що я не маю права на свіжу гарячу їжу, поки люди сидять у підвалах навіть без води, – поділилась Анна в Instagram.

Акторка важко пережила перший місяць війни
Акторка важко пережила перший місяць війни / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Реклама

Кошмал пригадала, що у неї тоді пішов процес самознищення. Але акторка взяла себе в руки та змогла повернутись до нормального життя.

Я зрозуміла, що потребую психологічної допомоги, бо пішов якийсь процес самознищення. Я усвідомила, що від мене кволої і знищеної емоційно немає ніякої користі. Коли мені важко, то важко всім навколо. Саме це змусило мене прийти до тями та почати жити далі, – розповіла вона.

Зірка зізнається, що все навколо зараз розквітає від її любові. Як додала Кошмал, все тому, що, вона більше не боїться, знову довіряє, вірить у краще і дбає про себе.

Вчора заганяла дітей до сховища під грохіт вибухів та спалахи у небі. І подумала, що вже не боюся так, як раніше. Дивно, та ми навчилися в цьому жити, – каже артистка.

Також Анна зізнається, що мріє надихнути людей, живучи в умовах війни, не відмовляти собі в простих приємних речах, вірити в свої сили та втілювати відкладені плани. За словами Кошмал, разом ми сила. Тож перемога за нами!

Реклама

Артистка разом з сином перебуває на заході України
Артистка разом з сином перебуває на заході України / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Як відомо, зараз Анна Кошмал разом з сином перебуває на західній Україні. Рідні вмовляли акторку виїхати на деякий час за кордон, але вона "хоче лишатися тут і переживати цю війну із своєю країною". Як писала артистка в Instagram, вона відчуває себе тут потрібною, корисною і вдома.

Коротко про акторку

Анна Кошмал родом із Києва. У дитинстві займалася хореографією. Паралельно відвідувала музичну школу.

Реклама

Навчалась у Київському естрадно-цирковому училищі. Здобула популярність завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі "Свати".

Також зірка знімалася в таких проєктах: "Танець метелика", "Слуга народу", "Балерина", "Перехрестя", "Село на мільйон", "Папік" та інші.

У 2017 році Кошмал вийшла заміж. Втім, акторка не називає імені чоловіка, відомо лише, що він бізнесмен. У 2018 році у подружжя народився син Михайло.

Раніше ми писали, що акторка Наталка Денисенко зустрілась з чоловіком після довгої розлуки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти