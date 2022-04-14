Анна Панова показала, що залишилося від її дачі після приходу окупантів: фото

Популярна ведуча новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Анна Панова показала свою дачу під Києвом, від якої рашисти нічого не залишили

/ Фото: Instagram

У себе у соцмережах телеведуча поділилася фотографіями зруйнованого будинку.

Шматки від іграшкової дитячої коляски. Залишки гойдалки. Руїни будинку. Це наша дача у селі Київської області. Від будинку, який з любов'ю майстрував для нашої родини мій коханий чоловік, не лишилося нічого, – зауважила Анна.

Російські окупанти увірвалися до заміського будинку телеведучої на початку війни. Сім'ї вдалося втекти у безпечне місце. А окупанти на дачній ділянці облаштували свій командний пункт та медсанчастину. Після відступу орки повністю все зруйнували.

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/ Фото: instagram.com/annapanova

/ Фото: instagram.com/annapanova

Дивлюся на ці кадри і не вірю, що тут улітку грала у надувному басейні наша Мілка. Не вірю, що тут ми почувалися в безпеці перші три дні війни. Поки не прийшли російські танки. Більше немає сімейних чорно-білих фото, на яких ціле життя. Більше нема картин українських художників, які Сашко збирав 25 років. Немає сліз. Головне, що ми живі, – розповіла телеведуча.

/ Фото: instagram.com/annapanova

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/ Фото: instagram.com/annapanova

/ Фото: instagram.com/annapanova

/ Фото: instagram.com/annapanova

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Анна зізнається, що втрата будинку – великий біль, бо у його будівництво було вкладено не лише багато сил та матеріальних ресурсів, а й душа.

Я, напевно, воліла б ніколи туди не повертатися і не бачити цього жаху на власні очі. Але мене дуже заспокоює чоловік, каже, що сад, який він посадив – уцілів, тому ми неодмінно все відбудуємо, – зазначила Анна.

Раніше ми розповідали, будинки яких українських знаменитостей зруйновані через обстріли.