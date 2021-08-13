Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з маленькою донькою (фото)

На святкову подію з нагоди презентації нового сезону телеканалу "Україна", яке відбулося в одному з найпрестижніших ресторанів Києва на березі Дніпра, зіркова мама і дочка прийшли в гарному настрої, міцно тримаючись за руки.
Їх поява на вечорі відразу привернула увагу почесних гостей, адже телеведуча з донькою прийшли одягнені в стильний family look – красиві ніжно-рожеві сукні з горошком.
Телеведуча розповіла, як її дочка відчувала себе на заході:
Спочатку Мілка трохи розгубилася від такої кількості красивих незнайомих людей, але потім освоїлася – і все пройшло чудово!
На презентації мама з донькою виглядали дуже мило, посміхаючись фотографам.
Залишивши приємні враження від вечора Анна Панова зазначила, що майбутня осінь з телеканалом "Україна" буде яскравою і затишною. І закликала глядачів дивитися їх улюблений канал.
Дивіться репортаж з презентації проектів телеканалу "Україна":
Раніше повідомлялося, що 24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в новому шоу на телеканалі "Україна" "Я везу тобі красу".