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Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з маленькою донькою (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
13 серпня, 09:42
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Ведуча зі своїм коханим чоловіком Олександром і маленькою донькою Міланою вперше разом з'явилися на червоній доріжці з нагоди презентації осіннього сезону каналу "Україна"
Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з донькою
Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з донькою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На святкову подію з нагоди презентації нового сезону телеканалу "Україна", яке відбулося в одному з найпрестижніших ресторанів Києва на березі Дніпра, зіркова мама і дочка прийшли в гарному настрої, міцно тримаючись за руки.

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Їх поява на вечорі відразу привернула увагу почесних гостей, адже телеведуча з донькою прийшли одягнені в стильний family look – красиві ніжно-рожеві сукні з горошком.

Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з донькою
Анна Панова вперше з'явилася на червоній доріжці з донькою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеведуча розповіла, як її дочка відчувала себе на заході:

Спочатку Мілка трохи розгубилася від такої кількості красивих незнайомих людей, але потім освоїлася – і все пройшло чудово!

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На презентації мама з донькою виглядали дуже мило, посміхаючись фотографам.

Чоловік Анни Панової з дочкою
Чоловік Анни Панової з дочкою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Залишивши приємні враження від вечора Анна Панова зазначила, що майбутня осінь з телеканалом "Україна" буде яскравою і затишною. І закликала глядачів дивитися їх улюблений канал.

Дивіться репортаж з презентації проектів телеканалу "Україна":

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Раніше повідомлялося, що 24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в новому шоу на телеканалі "Україна" "Я везу тобі красу".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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