Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі

Junior Eurovision

Зірка Крейга

Insta-розлучення

Сини Спірс

Українські Бонди

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Анна Саліванчук про ненароджену дитину: Слава богу, що плід завмер – він міг би бути хворим

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
7 жовтня, 19:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У 2017 році актриса була вагітною, але плід завмер на 13-му тижні. У артистки мав народитися другий син. Однак пізніше лікарі повідомили, що у майбутньої дитини могли бути проблеми зі здоров'ям
Анна Саліванчук зізналася, що зробила б аборт, дізнавшись про проблеми з майбутньою дитиною
Анна Саліванчук зізналася, що зробила б аборт, дізнавшись про проблеми з майбутньою дитиною / Фото: Скріншот з YouTube

Анна Саліванчук вдруге стала мамою в 2020 році, у неї народився другий син. Однак до цього, трьома роками раніше, актриса пережила важкий період в житті.

Тоді Анні зробили складну операцію, оскільки плід завмер на 13-му тижні вагітності.

Реклама

Я зробила аналізи, сказали, що там не вистачало хромосом і слава богу, що він завмер, бо він міг би бути хворим. А я, на жаль, та мати, яка, якби дізналася, що дитина буде хворою, я б зробила аборт. Це жахливо, можливо. Але у дитини не буде життя, у мами і тата не буде життя, це страшно. Я не настільки сильна, я не змогла б на це дивитися. Це погано, я вважаю себе поганою людиною через те, що таке кажу...Це дуже складно – виховувати таких дітей, дуже, – каже Анна в інтерв'ю DOROTYE.

Ганна Саліванчук
Ганна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса також зазначила, що вона "Ззахоплюється і поклоняється" перед жінками, які наважилися на народження таких дітей.

Це дуже сильно, але я б не змогла, – зізналася Саліванчук.

Анна заміжня за виконавчим продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим. У пари двоє синів: шестирічний Гліб і однорічний Микита.

Реклама

Інші новини на тему:

Дивіться повне інтерв'ю Анни для DOROTYE:

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти