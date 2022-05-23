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Ганна Сєдокова, яка замовчує війну в Україні, засвітилась на випускному доньки у США

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 травня, 12:18
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Старша донька української співачки Аліна Белькевич закінчила школу в Маямі. Привітати дівчину приїхала і її мама
17-річна дочка Ганни Сєдокової закінчила школу в Маямі
17-річна дочка Ганни Сєдокової закінчила школу в Маямі

Ганна Сєдокова родом з Києва, але багато років вона жила та працювала в Росії. З початку війни РФ проти України єдине, що співачка зробила, то це опублікувала картинку з хештегом #нівійні. Невдовзі артистка переїхала до Флориди. Втім, про криваві злочини окупантів на батьківщині зірка вважає за краще не говорити.

Отож, зараз Сєдокова спокійно собі живе у США та вдає, ніби нічого не відбувається. Днями її старша донька Аліна закінчила школу у Маямі. Цим дівчина похвалилася у Instagram.

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Це були божевільні 12 років, але за них я стільки всього дізналася і так подорослішала, що навіть погані моменти мені зараз видаються крутими, – зізналася 17-річна дівчина.

Аліна Белькевич з однокласниками
Аліна Белькевич з однокласниками

Аліна опублікувала серію фото, на яких позує в конфедератці та мантії разом з однокласниками. А на одній зі світлин Белькевич позує разом з мамою, яка змінила імідж та пофарувалась у блондинку.

Ну що, я більше не школярка, тепер офіційно, – додала дівчинка.

Аліна с мамою
Аліна с мамою

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Зазначимо, що Аліна – донька співачки від українського та білоруського футболіста Валентина Белькевича, який помер у 2014 році. У травні 2021 року Сєдокова говорила, що під час свого приїзду в Україну зробила для доньки український паспорт.

Також у Ганни також є донька Моніка від бізнесмена Максима Чернявського та син Гектор від підприємця Артема Комарова. Зараз артистка заміжня за латвійським баскетболістом Янісом Тіммою. Спільних дітей вони не мають.

Сєдокова з донькою Аліною та сином Гектором
Сєдокова з донькою Аліною та сином Гектором / Фото: instagram.com/annasedokova

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Нагадаємо, раніше Катя Осадча закликала Анну Сєдокову не мовчати про війну в Україні.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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