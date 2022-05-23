Ганна Сєдокова, яка замовчує війну в Україні, засвітилась на випускному доньки у США

Ганна Сєдокова родом з Києва, але багато років вона жила та працювала в Росії. З початку війни РФ проти України єдине, що співачка зробила, то це опублікувала картинку з хештегом #нівійні. Невдовзі артистка переїхала до Флориди. Втім, про криваві злочини окупантів на батьківщині зірка вважає за краще не говорити.
Отож, зараз Сєдокова спокійно собі живе у США та вдає, ніби нічого не відбувається. Днями її старша донька Аліна закінчила школу у Маямі. Цим дівчина похвалилася у Instagram.
Це були божевільні 12 років, але за них я стільки всього дізналася і так подорослішала, що навіть погані моменти мені зараз видаються крутими, – зізналася 17-річна дівчина.
Аліна опублікувала серію фото, на яких позує в конфедератці та мантії разом з однокласниками. А на одній зі світлин Белькевич позує разом з мамою, яка змінила імідж та пофарувалась у блондинку.
Ну що, я більше не школярка, тепер офіційно, – додала дівчинка.
Зазначимо, що Аліна – донька співачки від українського та білоруського футболіста Валентина Белькевича, який помер у 2014 році. У травні 2021 року Сєдокова говорила, що під час свого приїзду в Україну зробила для доньки український паспорт.
Також у Ганни також є донька Моніка від бізнесмена Максима Чернявського та син Гектор від підприємця Артема Комарова. Зараз артистка заміжня за латвійським баскетболістом Янісом Тіммою. Спільних дітей вони не мають.
Нагадаємо, раніше Катя Осадча закликала Анну Сєдокову не мовчати про війну в Україні.
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