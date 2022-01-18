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Анна Трінчер після збільшення грудей отримала подарунок за 3 тисячі доларів: фото

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 18:20
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Блогер Олександра Волошин вирішив потішити свою 20-річну кохану після того, як вона перенесла операцію зі збільшення грудей. Подарунок для Ганни виявився недешевим
Олександр Волошин порадував Ганну Трінчер коштовним подарунком.
Олександр Волошин порадував Ганну Трінчер коштовним подарунком. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Днями Ганна Трінчер зробила те, про що так довго мріяла – вдалась до маммопластики. В Мережі вона в подробицях показала весь процес зміни зовнішності та показала ексклюзивні кадри з операційної, а от новими грудьми дівчина поки що не хизується.

Після хірургічного втручання Трінчер проходила реабілітацію у лікарні. Водночас її наречений вирішив зробити приємний подарунок, щоб підняти настрій коханій.

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В Instagram Олександр Волошин опублікував відео, в якому поділився, що купив своїй обраниці річ за три тисячі доларів, про яку вона мріяла.

Скріншот Instagram/voloshyn_xx

Сьогодні мій внутрішній єврей сказав, що він мене не любить, адже я витратив три тисячі доларів на річ, на яку б раніше ніколи в житті не подумав, що я можу придбати цю річ. Це подарунок Ані, це одна з її мрій. Просто зараз їй зробили операцію на грудях. Вона тільки-но відійшла від наркозу. Ми йдемо робити їй сюрпрайз, – каже блогер.

На ролику, видно як Саша вручає подарунок Ганні у лікарні. Виявилося, що він подарував їй фірмову сумочку Dior.

Скріншот Instagram/voloshyn_xx

Спочатку Трінчер була вкрай збентежена, але потім на її обиччі з'явились емоції щастя. Зазначимо, що на той момент дівчина відходила від наркозу і припустила, що хлопець приніс їй їжу з McDonald’s, оскільки вона цього дуже хотіла. Проте після того, як Аня побачила такий подарунок, вона зазначила, що в неї найкращий бойфренд.

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Фоловери з одразу засипали хлопця компліментами та зазначили, що він зробив кльовий вчинок:

  • Красавчик, гарно зробив.
  • Яка милість.
  • Кохає ж, правда кохає.
  • Молодець, виконуй її мрії. Це повернеться у 1000-кратному розмірі.
Скріншот Instagram/voloshyn_xx

До речі, раніше Олександр Волошин також дещо змінив у зовнішності – блогер збільшив губи. Дізнайтесь, як відреагувала на це його кохана.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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