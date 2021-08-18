Знову аншлаг і вихід на біс: як пройшов другий концерт Ані Лорак в Одесі (відео)

Перші концерти Ані Лорак в Україні за сім років пройшли без провокацій. Вчора співачка знову виступила в одеському нічному клубі Itaka

Як пройшов другий концерт Ані Лорак в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Вчора відбувся другий концерт Ані Лорак в Одесі. Другий день поспіль був sold out , незважаючи на вартість квитків від 1200 грн до 7750 грн. Українські глядачі разом зі співачкою співали її популярні пісні.

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Перед другим концерт Ані Лорак опублікувала в Instagram пост, подякувавши за теплий прийом.

Ані Лорак зібрала повний зал в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Вчора ми з вами були єдиним цілим. Так звучить любов ... Спасибі всім за ці незабутні емоції! – написала співачка.

У коментарях прихильники висловили надію, що скоро Ані Лорак анонсує ще концерти в Україні.

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/ Фото: instagram.com/anilorak

/ Фото: instagram.com/anilorak

/ Фото: instagram.com/anilorak

/ Фото: instagram.com/anilorak

Під час другого концерту в Одесі Ані Лорак виконали свої найпопулярніші пісні. З українських пісень прозвучали "Розкажи", "Мрій, мрій про мене мрій", "Без тебе".

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Глядачі не хотіли відпускати Ані Лорак, співачка виходила на біс.

Любов глядачів – найбільший захист, нагорода, охорона. Спасибі вам величезне, – сказала Ані Лорак

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