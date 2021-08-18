Знову аншлаг і вихід на біс: як пройшов другий концерт Ані Лорак в Одесі (відео)

Вчора відбувся другий концерт Ані Лорак в Одесі. Другий день поспіль був sold out , незважаючи на вартість квитків від 1200 грн до 7750 грн. Українські глядачі разом зі співачкою співали її популярні пісні.
Перед другим концерт Ані Лорак опублікувала в Instagram пост, подякувавши за теплий прийом.
Вчора ми з вами були єдиним цілим. Так звучить любов ... Спасибі всім за ці незабутні емоції! – написала співачка.
У коментарях прихильники висловили надію, що скоро Ані Лорак анонсує ще концерти в Україні.
Під час другого концерту в Одесі Ані Лорак виконали свої найпопулярніші пісні. З українських пісень прозвучали "Розкажи", "Мрій, мрій про мене мрій", "Без тебе".
Глядачі не хотіли відпускати Ані Лорак, співачка виходила на біс.
Любов глядачів – найбільший захист, нагорода, охорона. Спасибі вам величезне, – сказала Ані Лорак
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