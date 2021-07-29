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Анжеліка Рудницька про концерт до Дня незалежності України: Мені й "Території А" ніхто не дзвонив

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
29 липня, 17:38
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Менше місяця залишилося до Дня незалежності України та концерту, на якому виступлять 30 легендарних українських гуртів. Однак досі імена артистів невідомі
Анжеліка Рудницька висловилася про концерт до Дня незалежності України
Анжеліка Рудницька висловилася про концерт до Дня незалежності України / Фото: instagram.com/anzhelikarudnytska

Після того як Green Grey виключили з концерту до Дня Незалежності України, в Офісі президента пояснили, що артисти цього гурту некоректно висловили свою позицію щодо закону про державну мову. Це спровокувало хвилю обговорень і припущень, що на заході повинні звучати лише українські пісні. Однак, як виявилося, не покликали не тільки виконавців, які співають російською мовою, а й тих, у кого є україномовні пісні. Однією з них стала співачка і президентка "Територія А" Анжеліка Рудницька.

Виданню "КП в Україні" Анжеліка Рудницька розповіла, що попри її внесок в розвиток української музики, їй не надходило пропозицій взяти участь у концерті.

Мені або "Території А" ніхто не дзвонив. Якщо казати про мій внесок і "Території А" в розвиток української музики та телебачення, то тут нічого обговорювати. Це наштовхує на не дуже оптимістичні думки, – сказала Анжеліка.

Співачка також зазначила, що не відстежує, як проходить підготовка до Дня незалежності, але підтримує, що в цей день повинна звучати українська музика. На думку артистки, в кожному з трьох десятиліть можна обрати десять знакових фігур.

Але потрібно зрозуміти, чи не "скурвились" артисти до цього моменту, і потім формувати концерт. Якщо людина зневажає країну – я не кажу про порушення законів, мова йде про моральні принципи, ігнорує те, що відбувається в Україні, – їй не місце на такому концерті. Я знаю, що Тараса Петриненка запросили, мене це порадувало. Його давно не звали на подібні заходи.

"Територія А" – це перший український телевізійний хіт-парад кліпів. Свого часу "Територія А" зробила популярними таких артистів, як "Аква Віта", "Фантом 2", "The Вйо", Юрко Юрченко та інших.

Артисти "Території А" Ігор Добрянський ("Ван Гог"), солістка "Аква Віта", Юрій Юрченко
Артисти "Території А" Ігор Добрянський ("Ван Гог"), солістка "Аква Віта", Юрій Юрченко / Фото: facebook.com/TerytoriaA

Багато з лідерів хіт-параду досі є топовими українськими артистами, як, наприклад, Ірина Білик, Green Grey і Олександр Пономарьов.

Раніше ми розкрили, хто вийде на сцену грандіозного шоу до Дня Незалежності.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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