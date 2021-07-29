Анжеліка Рудницька про концерт до Дня незалежності України: Мені й "Території А" ніхто не дзвонив

Після того як Green Grey виключили з концерту до Дня Незалежності України, в Офісі президента пояснили, що артисти цього гурту некоректно висловили свою позицію щодо закону про державну мову. Це спровокувало хвилю обговорень і припущень, що на заході повинні звучати лише українські пісні. Однак, як виявилося, не покликали не тільки виконавців, які співають російською мовою, а й тих, у кого є україномовні пісні. Однією з них стала співачка і президентка "Територія А" Анжеліка Рудницька.
Виданню "КП в Україні" Анжеліка Рудницька розповіла, що попри її внесок в розвиток української музики, їй не надходило пропозицій взяти участь у концерті.
Мені або "Території А" ніхто не дзвонив. Якщо казати про мій внесок і "Території А" в розвиток української музики та телебачення, то тут нічого обговорювати. Це наштовхує на не дуже оптимістичні думки, – сказала Анжеліка.
Співачка також зазначила, що не відстежує, як проходить підготовка до Дня незалежності, але підтримує, що в цей день повинна звучати українська музика. На думку артистки, в кожному з трьох десятиліть можна обрати десять знакових фігур.
Але потрібно зрозуміти, чи не "скурвились" артисти до цього моменту, і потім формувати концерт. Якщо людина зневажає країну – я не кажу про порушення законів, мова йде про моральні принципи, ігнорує те, що відбувається в Україні, – їй не місце на такому концерті. Я знаю, що Тараса Петриненка запросили, мене це порадувало. Його давно не звали на подібні заходи.
"Територія А" – це перший український телевізійний хіт-парад кліпів. Свого часу "Територія А" зробила популярними таких артистів, як "Аква Віта", "Фантом 2", "The Вйо", Юрко Юрченко та інших.
Багато з лідерів хіт-параду досі є топовими українськими артистами, як, наприклад, Ірина Білик, Green Grey і Олександр Пономарьов.
Раніше ми розкрили, хто вийде на сцену грандіозного шоу до Дня Незалежності.