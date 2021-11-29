Арсен Мірзоян вирішив з'їхати від тещі – вони з Тонею Матвієнкою купили окрему квартиру

Співак Арсен Мірзоян зізнається, що жити в будинку з народною артисткою йому комфортно, але все ж таки вони з дружиною вирішили придбати власне житло

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко купили квартиру / Фото: YouTube

Родина Арсена Мірзояна живе у великому будинку разом із дітьми та тещею співака – Ніною Матвієнко. Але як зізнався Арсен у програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", вони разом із дружиною Тонею Матвієнко влаштовуватимуть власне гніздечко.

Тим більше, що житлову площу пара вже придбала.

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Квартиру ми купили, ще не дійшли до неї руки, ще ремонт там не робили. Щось у повітрі віє за настроями, але я кажу, що нам тут дуже комфортно живеться, і Ніну завжди є на кого полишити. І найголовне, як на мене, що Ніна Митрофанівна спілкується з онукою. Ніна вдихає в неї нове життя. І їм так весело, у саду гуляють, ходять, – поділився на телеканалі "Україна" Арсен Мірзоян.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян переїжджають від Ніни Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ведучий програми Даніель Салем не втримався від пікантного питання про те, коли у Арсена та Тоні буває інтим, адже у будинку вони живуть не одні.

Ми займаємося, коли немає нікого вдома. А це, я тобі скажу, досить часто. Така у нас родина, що хтось на гастролях, хтось десь ще. Це перше. По-друге, тут три поверхи. Коротше, можна… – каже Мірзоян.

Дивіться, як Даніель Салем ходив у гості до Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна:

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