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Автор пісень Матвієнко та Повалій, композитор Ігор Поклад заблокований у підвалі. Гордон просить допомогти

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 19:31
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Відомий український композитор уже кілька днів без їжі та води
Відомий український композитор Ігор Поклад кілька днів знаходиться у підвалі - Гордон
Відомий український композитор Ігор Поклад кілька днів знаходиться у підвалі - Гордон / Фото: Гордон

Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що видатний український композитор Ігор Поклад, який нещодавно відсвяткував 80-річчя, кілька днів перебуває у підвалі у Ворзелі, що на Київщині. Разом із ним знаходиться його дружина Світлана.

За уривками інформації, яка дійшла до нас, вони у поганому стані і у них немає їжі та води. Дістатися туди зараз неможливо, – пише в пості Дмитро Гордон.

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Дмитро просить усіх, хто може хоч якось допомогти, написати йому на електронну пошту.

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Потрібно врятувати легенду та гордість України, – написав Гордон.

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.

Композитор написав понад 150 пісень та музику до більш ніж 10 фільмів. Серед відомих творів артиста: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Зазначимо, що його композиції виконували багато зірок. Зокрема Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Юрій Богатиков, Назарій Яремчук, Руслана, Ані Лорак, Тіна Кароль та інші.

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Раніше співачка Оля Полякова розповіла, що окупанти розстріляли подругу її дочки.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
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