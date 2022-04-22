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Аж мурашки по шкірі: Тіна Кароль зворушливо заспівала гімн України у Венеції

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 16:44
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Співачка виступила на відкритті арт-виставки про Україну в італійському місті
Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/_fantina, instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль продовжує гастролювати Європою, привертаючи увагу до війни в Україні й фінансово підтримуючи свою країну.

Днями співачка виступила на урочистому відкритті виставки "Це Україна: Захищаючи свободу", яка входить до офіційної супутньої програми Беліоналле у Венеції. Зірка заспівала гімн України.

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Співачка виконала державний гімн
Співачка виконала державний гімн / Фото: instagram.com/_fantina

Голос мистецтва завжди чути по всьому світу. Українські митці виступають єдиним фронтом у боротьбі за культурну спадщину своєї Батьківщини. Слава Україні, – сказала Тіна Кароль під час виступу.

Зазначається, що у експозиції представлені монументальні роботи таких митців з України – Євгенії Білорусець, Нікіти Кадана та Лесі Хоменко. Художники продовжують жити та працювати в Україні, незважаючи на розв'язану Росією війну. Також серед представлених авторів були Марина Абрамович, Олафур Еліассон, Демієн Герст і Такаші Муракамі.

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Артистка на мистецькому заході
Артистка на мистецькому заході / Фото: instagram.com/_fantina

Нагадаємо, наприкінці березня Тіна Кароль перебувала у Польщі. Тоді ж до зірки приїжджав її 13-річний син – хлопчик допомагав українським біженцям на вокзалі.

Зазначимо, що сьогодні Святослав Вакарчук показав квітучу Україну у кавері на легендарну пісню UA So Beautiful. Всі кошти з прослуховування треку підуть на допомогу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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Злата Огнєвіч Співачка
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