Бджілка вже не та: Аліна Гросу випустила нову версію свого найвідомішого хіта (голосування)

Пісні "Бджілка" вже 22 роки і з нею у багатьох асоціюється ім'я Аліни Гросу. Сьогодні співачка випустила більш сучасний трек з тією ж назвою

Аліна Гросу представила нову версію пісні "Бджілка" - дивіться відео / Фото: Скриншот из видео

Пісня "Бджілка 2.0" звучить по-новому – тут є щось від хіп-хопу і Аріани Гранде. Відео з live-виступу Аліна Гросу опублікувала сьогодні в соцмережах. Тобто новий трек артистка вже виконала на концерті.

Я дуже ціную пісню "Бджілка". Звичайно, бувало, мене злило те, що постійно просили і просять її заспівати, але вже давно змирилася з її призначенням в моєму житті. Оновлена "Бджілка" – це абсолютно новий погляд на зміст пісні, на аранжування, – розповіла про прем'єру Аліна Гросу.

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Вона додала, що давно виношувала ідею зробити пісню кардинально іншою. Що ж, їй це вдалося.

GROSU – БДЖІЛКА 2.0

Шанувальникам Гросу новий трек дуже сподобався. У коментарях – тільки захоплення.

"Пісня просто вогонь! Ти дуже крута!"

"Нача бджілка люба. Пісня – пушка!"

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Скріншот youtube.com

"Пісня реально дуже сильно сподобалася"

"Сподобалося. Енергійно, сучасно, красиво! Так тримати! Особливо сподобалося, що українською"

Скріншот youtube.com

Пропонуємо згадати першу "Бджілку" і проголосувати за кращу версію треку.

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Аліна Гросу (GROSU) – Бджілка

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Аліни Гросу для програми "Зірковий шлях":

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