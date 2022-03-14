Білорус Євген Сморігін захоплений українським народом: Я не очікував, що буде саме так!

Білоруський актор Євген Сморигін, який давно живе в Україні, перейнявся згуртованістю українського народу та запевнив ворога, що Україну не перемогти

Євген Сморигін висловив захоплення українським народом / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Українці, як ніколи, об'єдналися за ці дев'ятнадцять днів війни. Мужність та взаємовиручка нашого народу підкорює людей з усього світу.

Захопився українським духом і актор Євген Сморігін. Він білорус, який давно живе в Україні, але за роки свого життя в країні навіть не міг уявити, якими згуртованими можуть бути українці.

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Я хочу звернутися до тих людей, які напали зараз на Україну, ви знаєте, мені здається у вас немає жодних шансів. Завдяки вам українці настільки об'єдналися у один великий кулак! Всі люди, хто раніше сварилися, лаялися, родичі роками не розмовляли, сусіди не віталися – все це було стерто одразу, всі люди об'єдналися в одне ціле, – сказав актор.

Сморігін навів приклад історії, що трапилася з ним і його дружиною днями. Як розповів актор, днями він із дружиною пішов у магазин, куди привезли хліб та видавали його по 3 буханці на руки. І що вразило Сморигіна, багато покупців почали роздавати свій хліб тим, кому його не вистачило.

Ви не уявляєте дух об'єднання! Я не сподівався, що буде саме так! Це чудова нація, дивовижна країна! У жодного ворога не буде жодного шансу перемогти, це великі люди! – захопився українцям білорус.

Ми віримо, що все буде гаразд. І невдовзі ми всі зможемо обійняти своїх рідних та разом святкувати перемогу.

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