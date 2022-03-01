"Мій вибір зробили за мене моя рідна Одеса під бомбами та троє моїх синів": Ніка Білоцерківська заступилася за українців

Сьогодні ми писали, що дружина Сергія Жигунова підтримала українців, але також не можемо залишити поза увагою той факт, що стала на бік України та зірка інстаграм Ніка Білоцерківська .
Відомий блогер, у минулому одна із найближчих подруг Ксенії Собчак, відкрито засудила військове вторгнення Путіна в Україну та заявила, що вона на боці українців.
"Я вперше сьогодні прокинулася з відчуттям того, що, швидше за все, більше ніколи не зможу повернутися додому. Я вперше у своєму житті зіткнулася з абсолютним та безпримесним злом. Це страшно перекриває всі мої попередні страшно. І такого страшно я раніше не знала. Мені пишуть у коментарях – не розпалюйте! Згодна, розпалювати вже пізно. Всі ці стогнання в соціальних мережах тепер здаються настільки невідповідними з тим, що зараз відбувається зовні, що моя мозок відмовляється маркувати це реальністю. Впевнена, і вам це почуття тепер теж добре знайоме.
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Ви питаєте: Ніко, що робити?
Це я знаю. Давайте, зараз сплетемо вінки з ромашок, накрутимо паперових журавликів і запустимо їх вгору, дзвінко крикнувши "Ми хочемо Мирного Неба!". Але небу похуй. Тому що один, немолодий і втомлений від життя чоловік, занудьгував від абсолютної влади, яку йому 22 роки ніс у дзьобі його покірний народ, вирішив та повірив, що він і є це небо. Я вчора намагалася збагнути, що в нього в голові. З дуже простою метою – чи справді він зможе натиснути кнопку "вимкнути людство". Дивилася купу інтерв'ю з ним. Останні – страшні.
Він уже звертається з екранів не до людей, а одразу безпосередньо до історії. Безпосередньо, з-під кілометрового шару землі. І він нічого не боїться. Йому добре і тепло в його бункері, так близько від пекла. І він, справді, з його ненавистю до свободи та одержимістю імперської ідей, вважає, що Україна – це не держава, а так, шорсткий відрізок дороги на його шляху у вічність, І її можна стерти одним своїм імперським диханням. І він, щоправда, не розуміє, що знищити Україну не можна.
ВЕСЬ СВІТ ЗАРАЗ СТАВ УКРАЇНОЮ.
І, що історія, до якої він звертається, відмовилася з ним говорити, навіть якщо йому доведеться прибрати всіх свідків із цієї планети – вона промовчить.
Не він зараз змінює історію.
Її змінює зараз Україна.
І це сама історія надіслала нахуй його "російський корабель".
А відповідь на запитання "що робити" дуже проста. Кожен має зробити свій вибір.
Мій вибір зробили за мене моя рідна Одеса під бомбами та троє моїх синів, яким я подарувала життя. І я ніколи, нікому, навіть у думках, не дам право це життя в них забирати.
Я З ТОБОЮ, УКРАЇНА!"
Ми дякуємо Ніку Білоцерківській за її позицію!
Також нагадаємо, раніше закликав росіян одуматися продюсер Олександр Роднянський.
Водночас і західні зірки підтримують Україну у зв'язку із вторгненням Росії, всіляко допомагають і закликають Путіна закінчити це божевілля.
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