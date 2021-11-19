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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустили кліп із культовими українськими персоналіями – "Вільні люди"

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 21:15
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Рок-група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ порадувала шанувальників подвійною прем'єрою – фанати побачать нову відеороботу та почують улюблені хіти на платівці "Вільні люди"
У БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прем'єра кліпу "Вільні люди"
У БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прем'єра кліпу "Вільні люди" / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Слідом за новим треком Олександра Понамарьова та DZIDZIO, прем'єра нового альбому та кліпу відбулася у БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Музиканти представили свій шостий студійний альбом "Вільні люди" та кліп на однойменну пісню.

Альбом склався із семи різних композицій, які фанати гурту вже могли чути та які стали хітами . Серед них "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" та "ЛітоКамон". Крім того, в альбомі буде бонус-композиція білоруською записана разом з KOZAK SYSTEM&СКАЙ&Артур Даніелян. Оцінити звучання можна за допомогою нового смартфона з доступом до всіх музичних майданчиків.

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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустили новий альбом і кліп
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустили новий альбом і кліп / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Новий альбом музики присвятили 31 річниці незалежності України. У відеороботі шанувальники зможуть побачити культових персоналій , які стали частиною української історії та культури.

Не приховуватиму, було складно обмежитись і скласти перелік із 31-го, бо Україна сильна та багата яскравими, талановитими та героїчними людьми. Нам, вільним людям, є ким і чим пишатися. Але це наш вибір, ми так відчуваємо, – поділився лідер гурту Сергій Танчинець.

У новому кліпі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ з'являться культові особистості укрїнської культури
У новому кліпі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ з'являться культові особистості укрїнської культури / Фото: instagram.com/bezobmezhen

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На підтримку нового альбому гурт вирушить у тур 100 містами України та завершить своє турне концертом на НСК "Олімпійському".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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