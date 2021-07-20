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Квитки на концерти Басти, Лорак і Лободи в Україні майже розпродані попри високі ціни

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 липня, 19:40
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Наступного місяця до України приїдуть з концертами три артисти, які живуть і працюють в Росії. Українці неоднозначно реагують на їхні майбутні виступи
Ані Лорак, Світлана Лобода і Баста виступлять в Одесі
Ані Лорак, Світлана Лобода і Баста виступлять в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/bastaakanoggano

В останній місяць літа в клубах Одеси відбудуться три концерти – Ані Лорак, Світлани Лободи та Басти, на новини про приїзд якого вже відреагувала публіка. Як виявилося, квитки на їхні концерти вже практично розпродані. При цьому вартість квитка не маленька і стартує від 1000 гривень.

Для репера Басти це буде вже не перший приїзд в Україну за літо. Відтоді як російському артисту скасували заборону на в'їзд до України, він радий виступити для своїх українських шанувальників. Однак деякі активісти досі проти того, щоб він виступав тут. На сайті Ibiza Beach Club можна побачити, що ціна квитків варіюється від 1000 до 7000 гривень.

У середині серпня там же збирається виступити Світлана Лобода, яка давно живе в Росії. Після 2014 року концерти зірки почали бойкотувати в Україні, і відтоді вона перестала приїжджати.

А дещо пізніше в клубі Itaka виступить Ані Лорак – співачка дасть два концерти. Артистка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт уперше за сім років.

При цьому організатором концерту співачки виступає Артем Вознюк. Ще у 2012 році в соцмережах він робив провокаційні заяви та писав, що буде "гнати нациків". Принаймні про це пише громадський активіст Сергій Стерненко у Facebook.

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Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві:

Раніше телеведучий Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак коллаборанткою і розкритикував її майбутні концерти.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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