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Битва образів: оцінюємо сукні Полякової та Каменських в першому ефірі Маски (голосування)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 жовтня, 07:00
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Тепер щосуботи Настя Каменських і Оля Полякова будуть дивувати нас новими образами – вчора на телеканалі "Україна" стартував другий сезон шоу "Маска"
Оля Полякова / Настя Каменських
Оля Полякова / Настя Каменських / Фото: Колаж: Сьогодні

Для першого ефіру шоу "Маска" Оля Полякова обрала екстравагантне золотисте боді з вирізом і асиметричну сукню з одним рукавом. До речі, в жакеті з такої ж тканини співачка раніше з'явилася в своєму кліпі на пісню "Доросла дівчинка".

Доповнили цей сміливий образ зіркового детектива об'ємні золоті браслети і сережки, яскравий макіяж і "повітряна" зачіска з локонами.

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Вбрання Олі Полякової в першому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Настя Каменських, вона ж NK, теж одягла сукню з вирізом. На ній було блакитне вбрання з одним рукавом і вирізом на стегні. Настя зробила "мокру" укладку і доповнила образ довгими сережками.

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Образ NK в першому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Пропонуємо обрати, чий образ вам сподобався найбільше.

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У першому випуску нового сезону шоу "Маска" зіркові детективи і глядачі визначили двох претендентів на виліт. Ними виявилися Баян і Кажан. Останній в результаті залишився на проєкті, а ось Баяну довелося себе розсекретити.

Яка зірка ховалася за маскою Баяна, ми розповідали тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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