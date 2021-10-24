Битва образів: оцінюємо сукні Полякової та Каменських в першому ефірі Маски (голосування)

Для першого ефіру шоу "Маска" Оля Полякова обрала екстравагантне золотисте боді з вирізом і асиметричну сукню з одним рукавом. До речі, в жакеті з такої ж тканини співачка раніше з'явилася в своєму кліпі на пісню "Доросла дівчинка".
Доповнили цей сміливий образ зіркового детектива об'ємні золоті браслети і сережки, яскравий макіяж і "повітряна" зачіска з локонами.
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Настя Каменських, вона ж NK, теж одягла сукню з вирізом. На ній було блакитне вбрання з одним рукавом і вирізом на стегні. Настя зробила "мокру" укладку і доповнила образ довгими сережками.
Пропонуємо обрати, чий образ вам сподобався найбільше.
У першому випуску нового сезону шоу "Маска" зіркові детективи і глядачі визначили двох претендентів на виліт. Ними виявилися Баян і Кажан. Останній в результаті залишився на проєкті, а ось Баяну довелося себе розсекретити.
Яка зірка ховалася за маскою Баяна, ми розповідали тут.
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