Бізнесмен із Forbes: стало відомо, з ким зустрічається Міс Україна-2021 Олександра Яремчук

У жовтні красуня з Вінниччини Олександра Яремчук виграла конкурс "Міс Україна-2021". Після цього у публіки з'явилась велика зацікавленість до дівчини, зокрема до її особистого життя

Олександра Яремчук розповіла про свого бойфренда - ЗМІ. / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

21-річна Олександра не афішує про свої стосунки, але таки зізнається, що має бойфренда. Ймовірно, обранцем моделі є 36-річний бізнесмен Андрій Дегода. До речі, модель вже розповідала нам про комплекси, хейт та конкуренцію.

Як з'ясували ЗМІ, сім'я Андрія посідає 45 місце в українському списку Forbes з доходом компанії 11 мільйонів гривень за останній рік.

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Дівчина практично не ділиться своїм особистим життям, тому і в Мережі фото самого хлопця немає. Лише раніше Олександра казала про свого коханого те, що "він працює в IT-сфері та звичайний хлопець з Києва".

Олександра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Ба більше, зараз з'ясувалось, що Андрій зареєстрував на Сашу фірму, пов'язану з продажем комп'ютерної техніки та IT-технологіями. Однак Олександра запевняє: "це лише за документами".

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Також Яремчук поскаржилась, що її постійна зайнятість трохи вплинула на їхні стосунки. Її обранцю не до вподоби, коли вона рано йде з дому і пізно повертається.

Відзначимо, що модель не розкривала ім'я свого бойфренда, бо ще не вийшла за нього заміж, а лише зустрічається. За укалденим контрактом переможниці конкурсу не можна виходити заміж та народжувати упродовж року. Тож, якщо в планах Андрія було весілля – парі доведеться зачекати.

Олександра Яремчук на сцені Палацу "Україна" / Фото: пресслужба

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Коротко про Олександру Яремчук:

Олександра – переможниця 30-го конкурсу краси, де вона обійшла 25 суперниць. Дівчина отримала довгоочікувану ексклюзивну корону вартістю три мільйони доларів та 500 тисяч гривень.

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук представить Україну на "Міс світу" у Пуерто-Ріко / Фото: пресслужба

Незабаром модель вирушить на міжнародний конкурс Miss World на острів Пуерто-Ріко, де представить нашу країну.

Олександра багато подорожує, обожнює спорт та активно веде блог у Instagram.

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