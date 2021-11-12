Бізнесмен із Forbes: стало відомо, з ким зустрічається Міс Україна-2021 Олександра Яремчук

21-річна Олександра не афішує про свої стосунки, але таки зізнається, що має бойфренда. Ймовірно, обранцем моделі є 36-річний бізнесмен Андрій Дегода. До речі, модель вже розповідала нам про комплекси, хейт та конкуренцію.
Як з'ясували ЗМІ, сім'я Андрія посідає 45 місце в українському списку Forbes з доходом компанії 11 мільйонів гривень за останній рік.
Дівчина практично не ділиться своїм особистим життям, тому і в Мережі фото самого хлопця немає. Лише раніше Олександра казала про свого коханого те, що "він працює в IT-сфері та звичайний хлопець з Києва".
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Ба більше, зараз з'ясувалось, що Андрій зареєстрував на Сашу фірму, пов'язану з продажем комп'ютерної техніки та IT-технологіями. Однак Олександра запевняє: "це лише за документами".
Також Яремчук поскаржилась, що її постійна зайнятість трохи вплинула на їхні стосунки. Її обранцю не до вподоби, коли вона рано йде з дому і пізно повертається.
Відзначимо, що модель не розкривала ім'я свого бойфренда, бо ще не вийшла за нього заміж, а лише зустрічається. За укалденим контрактом переможниці конкурсу не можна виходити заміж та народжувати упродовж року. Тож, якщо в планах Андрія було весілля – парі доведеться зачекати.
Коротко про Олександру Яремчук:
Олександра – переможниця 30-го конкурсу краси, де вона обійшла 25 суперниць. Дівчина отримала довгоочікувану ексклюзивну корону вартістю три мільйони доларів та 500 тисяч гривень.
Незабаром модель вирушить на міжнародний конкурс Miss World на острів Пуерто-Ріко, де представить нашу країну.
Олександра багато подорожує, обожнює спорт та активно веде блог у Instagram.
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