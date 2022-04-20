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Бл*ть, а так хотілось у Воронеж: Бєдняков, Дантес та інші зірки жорстко висміяли заборону на вʼїзд до Росії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 17:42
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Багатьом українським артистам, які вікрито виступають проти війни та засуджують Кремль і рашистів, заборонили в'їзд у РФ на 50 років. Втім, селебретіс не дуже й то засмутились...
Українські зірки відреагували на заборону в'їжджати до росії до 2072 року
Українські зірки відреагували на заборону в'їжджати до росії до 2072 року / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/biedniakov

У переліку "неугодних Росії" знаменитостей опинилися Андрій Бєдняков, Володимир Дантес, Антон Птушкін та багато інших українських акторів, блогерів, ведучих тощо. Напевно, наші селебретіс також "несуть якусь там загрозу Кремлю"indecision

Ми зібрали реакцію українських зірок на заборону в'їжджати у країну-агресорку до 2072 року.

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Андрій Бєдняков

У Instagram телеведучий опублікував саркастичний текст. Він висміяв російську пропаганду та прокоментував потраплання до "чорного списку рф".

Вийшов я, клоун, який нічого не розуміє, із центру прийняття кокаїну. Взяв трохи собі та гупикам, яких ми в акваріумі вчимо розносити віруси. Надворі дітям знову роздали зброю. Чергову бабусю, за сьогодні, силою забирають в автозак...знову не змогла вимовити "паляниця". А он мужика б'ють просто за те, що він схожий на Достоєвського… Звичайна середа. Гаразд, побіжу я ... тим більше сьогодні Байден і Джонсон приїжджають. Будуть особисто роздавати нам, блогерам продажним, по 20 тисяч доларів за пост. Готівкою! А ще мені вліпили заборону на в'їзд в Росію на 50 років ...бл*ть, а я так хотів у Воронеж на літо, – іронічно написав Андрій.

Антон Птушкін

Травел-блогер родом із Луганська вирішив лаконічно прокоментувати безглузду заборону на в'їзд до РФ. У Twitter він написав: "Короче, випуску про Поволжя не буде".

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Ян Гордієнко

Блогер з Краматорська також потрапив під заборону. Але, очевидно, що така звістка його дуже розвеселила та спонукнула зробити таке тематичне фото:

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Володимир Дантес

Раніше співак потрапив до списку ворогів росії, а нині ж йому заборонили відвідувати диктаторську країну. Артист не став багато говорити, він просто послав рашистів слідом за їхнім вже знищенним воєнним кораблем.

Скріншот Instagram

Ну, що ж це коїться. Спершу оголошували ворогом РФ, потім заборонили в'їзд до цієї країни… Та йдіть нах*й, – іронічно промовив музикант.

Міла Сивацька

Зірка серіалу "Гранд" пишається, що потрапила у цей список:

Знаєте, така групка зібралася дуже талановитих та крутих людей, що я думаю сильно плакати ніхто не буде, – сміючись сказала акторка.

Скріншот Instagram

Також вона опублікувала мемне фото в Instastories.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що раніше в Мережі вже обговорювали список із іменами неугодних путіністам українських артистів. Тоді співачка Надя Дорофєєва заявила, що пишається бути серед цих людей.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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