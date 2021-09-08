Блогер Саша Пустовіт пояснила, чому збрехала про розлучення в інтерв'ю Маші Єфросиніній

Саша Пустовіт – відома українська блогерка-мільйонниця. Довгий час, за її словами, дівчина створювала "ідеальну картинку" в Instagram, але не помічала проблем в реальному житті

Саша Пустовіт зізналася, чи вийде її інтерв'ю у Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Пустовіт розлучилася з чоловіком Ігорем через два дні після того, як побувала на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Під час чотиригодинної бесіди дівчина навіть не натякнула на те, що в її з чоловіком стосунках все далеко не так ідеально. Інтерв'ю так і не вийшло, а Саша пояснила, чому.

Під час бесіди з Ектором Хіменесом-Браво Саша зізналася, що довго створювала картинку в соцмережах, де "все було ідеально". За словами дівчини, вона завжди прагнула думати про хороше.

Можливо, в цьому була заковика: я показувала, що все добре, вірила в це, але не звертала увагу на моменти, які потрібно вирішити. Я завжди була за родину, за свого чоловіка, що у нас все відмінно, ідеально, так повинно бути у всіх і дивіться, які ми молодці ..., – каже Саша.

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За словами Пустовіт, ще під час інтерв'ю Маша Єфросиніна помітила, що Саша каже неправду про родину і стосунки з чоловіком.

Через два дні після запису інтерв'ю дівчина оголосила про розлучення з чоловіком. Тоді Маша була дуже здивована, про що повідомила в Instagram. Але, за словами Саші, пізніше вони зустрілися і домовилися записати нове інтерв'ю, де цього разу Саша розповість всю правду.

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Саша та Ігор Пустовіт були разом протягом п'яти років, у пари двоє спільних синів.

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