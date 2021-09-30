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Саша Пустовіт прийшла судитися з чоловіком, поки він відпочиває в Греції. Але засідання перенесли

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
30 вересня, 13:16
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Скандальне розлучення двох блогерів привернуло увагу мільйонів українців. Крім розділу опіки над дітьми, подружжя має поділити майно, яке може оцінюватися мільйонами
Ігор Пустовіт відреагував на скандальне інтерв'ю своєї дружини Саші
Ігор Пустовіт відреагував на скандальне інтерв'ю своєї дружини Саші / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Уже сьогодні, 30 вересня, мало відбутися засідання суду по шлюборозлучному процесу блогерки-мільйонниці Саші Пустовіт і її чоловіка блогера Ігоря Пустовіт. Однак заплановане на 9:00 ранку засідання було перенесено, про що сама дівчина повідомила в Instastories.

Вона вийшла на зв'язок з шанувальниками з самого ранку, готуючись піти в суд.

Пацанів нагодувала, в садочок відвезла. Мама збирається в суд, – написала Саша.

Скріншот Instagram
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Прийшовши під будівлю Івано-Франківського міського суду і зробивши фото для соцмережі, Саша Пустовіт дізналася, що засідання перенесли. Коли воно відбудеться – блогерка не уточнила.

Я навіть і не сумнівалась, що засідання перенесуть. Ну ок. Збираюся тоді на зйомку, – написала блогер.

Суд Саші та Ігоря Пустовітів перенесли
Суд Саші та Ігоря Пустовітів перенесли / Фото: instagram.com/sashaabo

Тим часом Ігор Пустовіт продовжує свій відпочинок в Греції. Блогер раніше заявляв, що не планує йти на суд, зазначивши, що навіть не найняв собі адвоката.

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Ігор Пустовіт полетів до Греції перед судом із Сашею Пустовіт
Ігор Пустовіт полетів до Греції перед судом із Сашею Пустовіт / Фото: instagram.com/pustovit

Що відомо про розлучення Саші Пустовіт?

Довгий час Саша та Ігор Пустовіт створювали образ ідеальної пари в Instagram. Сама ж Саша є першою українською блогеркою з аудиторією понад мільйон підписників.

Цього літа Саша оголосила про розставання з Ігорем і дала скандальне інтерв'ю Маші Єфросиніній, у якому зізналася, що пережила домашнє психологічне насильство з боку чоловіка.

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Ігор Пустовіт дав відповідь інтерв'ю, у якому розповів свою версію того, що сталося. Чоловік спростував звинувачення подружжя і розповів, як вона ображала його.

Після розлучення Ігор Пустовіт хоче отримати будинок, тому що у Саші залишається два бізнеси, які вони разом розвивали, кошти на банківських картках, обладнання в салонах. Суд повинен прийняти рішення про розподіл майна пари, а також опіки над дітьми.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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