Саша Пустовіт прийшла судитися з чоловіком, поки він відпочиває в Греції. Але засідання перенесли

Уже сьогодні, 30 вересня, мало відбутися засідання суду по шлюборозлучному процесу блогерки-мільйонниці Саші Пустовіт і її чоловіка блогера Ігоря Пустовіт. Однак заплановане на 9:00 ранку засідання було перенесено, про що сама дівчина повідомила в Instastories.
Вона вийшла на зв'язок з шанувальниками з самого ранку, готуючись піти в суд.
Пацанів нагодувала, в садочок відвезла. Мама збирається в суд, – написала Саша.
Прийшовши під будівлю Івано-Франківського міського суду і зробивши фото для соцмережі, Саша Пустовіт дізналася, що засідання перенесли. Коли воно відбудеться – блогерка не уточнила.
Я навіть і не сумнівалась, що засідання перенесуть. Ну ок. Збираюся тоді на зйомку, – написала блогер.
Тим часом Ігор Пустовіт продовжує свій відпочинок в Греції. Блогер раніше заявляв, що не планує йти на суд, зазначивши, що навіть не найняв собі адвоката.
Що відомо про розлучення Саші Пустовіт?
Довгий час Саша та Ігор Пустовіт створювали образ ідеальної пари в Instagram. Сама ж Саша є першою українською блогеркою з аудиторією понад мільйон підписників.
Цього літа Саша оголосила про розставання з Ігорем і дала скандальне інтерв'ю Маші Єфросиніній, у якому зізналася, що пережила домашнє психологічне насильство з боку чоловіка.
Ігор Пустовіт дав відповідь інтерв'ю, у якому розповів свою версію того, що сталося. Чоловік спростував звинувачення подружжя і розповів, як вона ображала його.
Після розлучення Ігор Пустовіт хоче отримати будинок, тому що у Саші залишається два бізнеси, які вони разом розвивали, кошти на банківських картках, обладнання в салонах. Суд повинен прийняти рішення про розподіл майна пари, а також опіки над дітьми.
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