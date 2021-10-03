Блогерка Саша Пустовіт збільшила груди до третього розміру. Справа рук Едгара Камінського (фото)

Одна з найпопулярніших українських Instagram-блогерів Саша Пустовіт зважилася на трансформацію зовнішності, що не сховалося від уваги її шанувальників

Саша Пустовіт зізналася, що збільшила груди / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка Саша Пустовіт, яка днями прийшла судитися з чоловіком, поки він відпочивав в Греції, підтвердила чутки про збільшення грудей. Останнім часом шанувальники помічали зміни у фігурі дівчини, але зізналася в цьому вона не відразу.

В Instastories Саша Пустовіт опублікувала повідомлення від шанувальників з питаннями. Потім блогерка підтвердила, що ще місяць тому зробила операцію, зазначивши, що від капусти груди до таких розмірів не росте.

Тепер я щаслива власниця пружного третього розміру. Все вийшло ідеально! Тепер об'єм грудей 86 сантиметрів, – написала блогерка.

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Саша Пустовіт про збільшення грудей / Фото: instagram.com/sashaabo

Як виявилося, операцію вона робила у знаменитого пластичного хірурга Едгара Камінського.

Саша Пустовіт зробила операцію зі збільшення грудей у Едгара Камінського / Фото: instagram.com/sashaabo

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Усе це відбулося на тлі скандального розриву Саші Пустовіт і її чоловіка Ігоря Пустовіта.

Що відомо про розлучення Саші Пустовіт?

Довгий час Саша та Ігор Пустовіти створювали образ ідеальної пари в Instagram. Сама ж Саша є першою українською блогеркою з аудиторією понад мільйон підписників.

Цього літа Саша оголосила про розставання з Ігорем і дала скандальне інтерв'ю Маші Єфросиніній, у якому зізналася, що пережила домашнє психологічне насильство з боку чоловіка.

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Ігор Пустовіт теж дав інтерв'ю, у якому розповів свою версію того, що сталося. Чоловік спростував звинувачення дружини і розповів, як вона ображала його.

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