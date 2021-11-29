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Блогерку Софію Стужук захейтили за вульгарний образ на дні народженні сина: Мама виглядає як дорога бл**ь

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 17:09
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Популярна блогерка та багатодітна мама завжди викликає фурор в Мережі своїми відвертими кадрами та дописами. І навіть день народження її сина пройшло не без скандалу
Софію Стужук зацькували за відвертий лук.
Софію Стужук зацькували за відвертий лук. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Цього разу Софію Стужук, яку підозрюють у романі з Ігорем Пустовітом, розкритикували за вульгарний образ, який вона продемонструвала на вечірці, присвяченій дню народженню сина Девіда. Так, днями хлопчику виповнилося шість років.

З цієї нагоди Стужук влаштувала гучне та розкішне свято. На урочистість вона прийшла в латексному обтислому комбінезоні чорного кольору, який відкривав її оголені груди.

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Софія Стужук влаштувала сину свято у космічному стилі.
Софія Стужук влаштувала сину свято у космічному стилі. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія Стужук із сином Девідом.
Софія Стужук із сином Девідом. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Зона глибокого декольте та обличчя Софії були обклеєні блискітками. Проте фоловери зіркової мами вирішили, що такий образ не підходить для дитячого заходу.

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Софія Стужук з дітьми.
Софія Стужук з дітьми. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Зазначимо, що для шестирічного іменинника та його друзів влаштували святкування в космічній тематиці. Дітей розважали аніматори, а батьки мали змогу зробити фотосесію біля фотозони.

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Шанувальники Софії розділилися на два табори: одні ж оцінюють креативність заходу, та те як мама трьох дітей виглядала, інші вважають, що образ блогерки був вульгарним і дітям цього не варто було бачити:

  • Який колгосп, блискітки, лаковий комбез, кулі на розпашку.
  • А це так модно, що мама сина виглядає як дорога бл*ть? Ось це позорище. Бачив би це тепер ваш покійний чоловік, був би в жаху. І діти бачать цю "красу".
  • Боже, невже стільки нечесних знайомих та подруг? Можливо свято і не погане, але вигляд мами огидний! Вивалені груди це жесть! Тим більше на дитячому святі!
  • Начебто все круто, але це дитячий день народження. Можна хоча б на дитяче свято без грудей оголених?
  • Ці блискітки якийсь жах.
  • Тема ДН вибралася під костюм мами.
  • БДСМ-вечірка)
Фото: скріншот instagram/sofia_stuzhuk
Фото: скріншот instagram/sofia_stuzhuk

Коротко про блогерку

Софія Стужук народилась 21 травня 1995 року в Севастополі. Навчалась у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на юриста.

Наразі дівчина активно будує кар'єру блогерки. Також вона виховує трьох дітей.

София Стужук і її троє дітей.
София Стужук і її троє дітей. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Торік вона пережила смерть батька своїх дітей та ексчоловіка Дмитра Стужука. Він помер від коронавірусу.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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