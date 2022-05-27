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Бо ти моя Азовсталь! Світлана Тарабарова та Макс Пташник записали пронизливий трек

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 травня, 17:03
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Світлана Тарабарова та Макс Пташник представили зворушливу спільну композицію "Бо ти моя Азовсталь!", яка торкнеться кожного
Світлана Тарабарова та Макс Пташні записали трек "Ти моя Азовсталь!"
Світлана Тарабарова та Макс Пташні записали трек "Ти моя Азовсталь!"

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно показала, що російські окупанти зробили з дитячим майданчиком біля її будинку, продовжує підтримувати українців своєю творчістю

Разом із музикантом Максом Пташником виконавиця записала пронизливий трек під назвою "Бо ти моя Азовсталь!"

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В своєму Instagram Тарабарова поділилася новою роботою та своїми переживаннями про війну в Україні.

Є речі, про які хочеться кричати! Але зараз навіть думати про них треба пошепки... єдине, що нас тримає – кохання. Віримо, що настане день і ми зустрінемося під радісний гомін Софійських дзвонів, – написала виконавиця.

Рядки з пісні "Ти найсильніша надія, бо ти моя Азовсталь!" зворушили серце всіх шанувальників Світлани Тарабарової. Композиція ще раз нагадала, що маріупольський завод "Азовсталь" сьогодні став символом незламності та сталевої витримки.

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Під постом з уривком пісні фанати написали десятки захоплених коментарів:

  • "Це просто розрив ... молимося за кожного нашого героя"
  • "Люблю цю пісню! Дякую!"
  • "Красива дуже пісня!"
  • "Боже! Як це! Дякую!"
Скріншот – instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, минулого місяця Світлана Тарабарова опинилася під крапельницею у лікарняній палаті.

Раніше артистка пояснювала, чому не критикує свою колишню колежанку Регіну Тодоренко, яка замовчує війну на Батьківщині, живучи у країні-агресорі.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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