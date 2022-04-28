Більше не холостяк! Іраклі Макацарія побрався з 19-річною коханою

Іраклі Макацарія довго залишався неодруженим і навіть намагався знайти щастя на телевізійному проєкті в Україні. Та все ж йому вдалося знайти свою другу половинку і тепер він готується обмінятися з нею обручками біля вівтаря.
Продюсер зробив пропозицію своїй коханій Лізі Чічуа. Пару не бентежить різниця у віці 17 років і вони щасливі одне з одним.
Романтична пропозиція руки та серця відбулася у колі близьких та друзів. Макацарія організував майданчик з видом на місто, прикрашений повітряними кулями у вигляді сердець і величезним написом "Marry me" (Виходь за мене – Ред.).
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Майбутня наречена з радістю одягла на палець обручку з величезним каменем і сказала "Так!". Варто зазначити, що на заручний перстень Макацарія не поскупився – розсип діамантів з круглим центральним каменем вражає!
Наприкінці урочистостей закохані відпустили в небо кульки та разом насолоджувалися святковим салютом.
Нагадаємо, що про роман Іраклі та Лізи стало відомо у квітні минулого року. Де і як познайомилися 19-річна дівчина та 36-річний бізнесмен невідомо. Улюблена шоумена не активно веде соцмережі та рідко ділиться подробицями особистого життя.
Раніше стало відомо, що блогер Саша Бо вдруге виходить заміж.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."