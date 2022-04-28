Більше не холостяк! Іраклі Макацарія побрався з 19-річною коханою

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія нарешті знайшов свою єдину і зробив їй романтичну пропозицію руки та серця у колі друзів

Іраклі Макацарія освідчився коханій

Іраклі Макацарія довго залишався неодруженим і навіть намагався знайти щастя на телевізійному проєкті в Україні. Та все ж йому вдалося знайти свою другу половинку і тепер він готується обмінятися з нею обручками біля вівтаря.

Продюсер зробив пропозицію своїй коханій Лізі Чічуа. Пару не бентежить різниця у віці 17 років і вони щасливі одне з одним.

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Скріншот – instagram.com/maqatsa

Романтична пропозиція руки та серця відбулася у колі близьких та друзів. Макацарія організував майданчик з видом на місто, прикрашений повітряними кулями у вигляді сердець і величезним написом "Marry me" (Виходь за мене – Ред.).

Скріншот – instagram.com/maqatsa

Майбутня наречена з радістю одягла на палець обручку з величезним каменем і сказала "Так!". Варто зазначити, що на заручний перстень Макацарія не поскупився – розсип діамантів з круглим центральним каменем вражає!

Скріншот – instagram.com/maqatsa

Наприкінці урочистостей закохані відпустили в небо кульки та разом насолоджувалися святковим салютом.

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Скріншот – instagram.com/maqatsa

Скріншот – instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, що про роман Іраклі та Лізи стало відомо у квітні минулого року. Де і як познайомилися 19-річна дівчина та 36-річний бізнесмен невідомо. Улюблена шоумена не активно веде соцмережі та рідко ділиться подробицями особистого життя.

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