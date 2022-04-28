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Більше не холостяк! Іраклі Макацарія побрався з 19-річною коханою

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 10:31
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Грузинський продюсер Іраклі Макацарія нарешті знайшов свою єдину і зробив їй романтичну пропозицію руки та серця у колі друзів
Іраклі Макацарія освідчився коханій
Іраклі Макацарія освідчився коханій

Іраклі Макацарія довго залишався неодруженим і навіть намагався знайти щастя на телевізійному проєкті в Україні. Та все ж йому вдалося знайти свою другу половинку і тепер він готується обмінятися з нею обручками біля вівтаря.

Продюсер зробив пропозицію своїй коханій Лізі Чічуа. Пару не бентежить різниця у віці 17 років і вони щасливі одне з одним.

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Скріншот – instagram.com/maqatsa

Романтична пропозиція руки та серця відбулася у колі близьких та друзів. Макацарія організував майданчик з видом на місто, прикрашений повітряними кулями у вигляді сердець і величезним написом "Marry me" (Виходь за мене – Ред.).

Скріншот – instagram.com/maqatsa

Майбутня наречена з радістю одягла на палець обручку з величезним каменем і сказала "Так!". Варто зазначити, що на заручний перстень Макацарія не поскупився – розсип діамантів з круглим центральним каменем вражає!

Скріншот – instagram.com/maqatsa

Наприкінці урочистостей закохані відпустили в небо кульки та разом насолоджувалися святковим салютом.

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Скріншот – instagram.com/maqatsa
Скріншот – instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, що про роман Іраклі та Лізи стало відомо у квітні минулого року. Де і як познайомилися 19-річна дівчина та 36-річний бізнесмен невідомо. Улюблена шоумена не активно веде соцмережі та рідко ділиться подробицями особистого життя.

Раніше стало відомо, що блогер Саша Бо вдруге виходить заміж.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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