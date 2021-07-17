Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Більше не пара

Прем'єра від LOBODA

Кліп Maneskin

Відбиток Кароль

Канни-2021

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

"Більше не можу зраджувати себе і сина": Мішина розійшлася з Еллертом (фото)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Політика
17 липня, 00:56
Копіювати лінк
Екс-коханий актриси відреагував на її заяву скріншотом з Вікіпедії
Ксенія Мішина оголосила про розставання з Еллертом. Колаж: "Сьогодні"
Ксенія Мішина оголосила про розставання з Еллертом. Колаж: "Сьогодні"

Відома українська акторка та учасниця популярного шоу Ксенія Мішина розійшлася зі своїм коханим Олександром Еллертом.

Про це без згадки імен написала Мішина в Instagram.

"Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не має мати ніякого стосунку до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", – написала вона.

За словами Мішиної, за один рік її життя можна було б зняти драму.

"Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу", – додала актриса.

В тренді

Водночас Олександр Еллерт через кілька годин після заяви Мішиної опублікував скріншот з Вікіпедії з поясненням слова "драма".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

Раніше ми писали, що Мішина дала раду Огневич і зізналася, що було найскладнішим на проєкті.

Юлія Ляхова
Юлія Ляхова Редактор розділу Політика

Команда Segodnya.ua ставить перед собою чіткі цілі та впевнено йде до них – саме тому я з ними з вересня 2020-го. Закінчила факультет журналістики ДНУ ім. Олеся Гончара. Працювала редактором новин в інтернет-виданнях Podrobnosti.ua і Факти ICTV.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Більше новин
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардаш’ян
Всі обговорюють
Таїсія Повалій на "Славянском базаре"
Подивитися
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
#FREEBRITNEY
Все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу
Дізнатися

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти