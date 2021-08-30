Великий бебі-бум: українські знаменитості, які нещодавно стали батьками

Літо 2021 року виявився "урожайним": відразу кілька українських знаменитостей стали батьками. Хтось вперше, а у когось народився другий або навіть третій малюк

У кого з українських зірок зовсім недавно народилися діти / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/kvittkova, instagram.com/viktorpavlik

Надихнувшись новиною про те, що у лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука народився син, ми вирішили згадати, у кого ще з українських знаменитостей цього літа народилися дітки, адже за всі ці три місяці в укршоубізі стався справжній бебі-бум!

Сергій Притула

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Дочка Сергія Притули народилася 25 травня. Так-так, це ще не літо, але ж майже :) Сергій в нашій добірці як бонус, адже народження третьої дитини в родині ведучого стало для багатьох його шанувальників приємною несподіванкою!

Сергій Притула втретє став батьком / Фото: instagram.com/siriy_ua, instagram.com/kateryna_pry

Дівчинку назвали Стефанією. Вона стала другою загальним дитиною Сергія і його другої дружини, Катерини Притули (до заміжжя – Сопельник). У телеведучого є син Дмитро від першого шлюбу.

Віктор Павлік

15 червня знаменитий український співак, 55-річний Віктор Павлік, вчетверте раз став батьком. 28-річна дружина артиста народила йому сина, якого назвали Михайлом.

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Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік з сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною. Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

Телеведучий і ексучасник шоу "Холостяк" Нікіта Добринін і його дружина Даша Квіткова вперше стали батьками 13 липня. Цікаво, що за кілька днів до цього Даша відсвяткувала свій день народження – дівчині виповнилося 23 роки.

Даша і Нікіта в травні відзначили першу річницю весілля. Раніше в інтерв'ю Квіткова розповідала, що вони з Добриніним планували поповнення в родині, але, як зізналася новоспечена мама, все вийшло не відразу.

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Даша Квіткова опублікувала фото з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Анатолій Анатоліч

Через тиждень, 20 липня, народився син у телеведучого Анатолія Анатоліча і його дружини, Юли. Малюк став третьою дитиною пари. Батьки дали хлопчикові незвичайне ім'я – Ніл.

Анатолій Анатоліч і Юла (справжнє ім'я – Юлія) одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і восьмирічна Лоліта. Раніше щасливі батьки зізнавалися, що планували третю дитину – як і два попередні рази, вони підійшли до цього питання з усією відповідальністю.

Анатолій Анатоліч втретє став батьком / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

19 серпня Катерина Осадча втретє стала мамою. У ведучої та її чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова, народилася друга спільна дитина – син. Ім'я хлопчика кілька поки не повідомляє публіці. Старшого сина Каті і Юрія звуть Іван, він народився в 2017 році.

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Також зазначимо, що у Катерини є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні хлопцеві виповниться 19 років.

Телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

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