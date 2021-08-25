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Босий Вакарчук на "Олімпійському". Океани влаштували мініконцерт

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
25 серпня, 10:45
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На сцені НСК "Олімпійський" група "Океан Ельзи" виконала п'ять хітів. Разом зі Святославом Вакарчуком співали тисячі фанів
Група "Океан Ельзи" виступила на концерті до Дня Незалежності України
Група "Океан Ельзи" виступила на концерті до Дня Незалежності України / Фото: Скріншот з YouTube

Група "Океан Ельзи" вже кілька разів збирала шанувальників на НСК "Олімпійський". При чому 2018 року якраз на День Незалежності був великий концерт групи. Цей рік для однієї з найпопулярніших груп не став винятком. У День Незалежності України тисячі людей знову співали разом зі Святославом Вакарчуком головні хіти.

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Навіть злива не могла стати цьому на заваді, а навпаки додала певної атмосфери. Під час свого виступу Святослав Вакарчук зняв взуття і продовжував виступати босоніж.

/ Фото: Скріншот з YouTube

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Група "Океан Ельзи" завершувала тригодинний концерт до Дня Незалежності.

Крім своїх треків Святослав Вакарчук разом з Тарасом Петриненко виконав пісню "Україна", яку називають другим гімном країни.

Зазначимо, що концерт, що пройшов на "Олімпійському", мав назву "Незалежність у Нашій ДНК". На святі виступили 34 українських артиста. Раніше навколо концерту виник скандал – деякі знамениті українські артисти не були запрошені виступити на сцені, через що вони образилися на організаторів.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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