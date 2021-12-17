Бойфренд alyona alyona у новій пісні зізнався у коханні реп-виконавиці: "Полюбила ж ідіота"

Коханий реп-виконавиці виявився ще тим романтиком. Денис не перестає робити сюрпризи дівчині і цього разу присвятив її кліп

Yoxden присвятив alyona alyona романтичний кліп. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona тривалий час приховувала свого бойфренда, хоч і казала, що її серце зайняте. Згодом вона таки відкрила всі карти - її обранцем виявився молодий тік-токер Yoxden, якого вона називає просто Денисом.

Парочка вже рік перебуває у стосунках. Тож хлопець вирішив присвятити своїй коханій відеокліп на пісню "Будь зі мною". Денис вперше зізнався у почуттях до реп-виконавиці....у кліпі!

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Фото: скріншот YouTube

Розбійники, улюбльоний вовк уже не хіщнік, але вже майже рік люблю і цілюлю головну пишку-пушку країни. Ніколи б і не подумав, шо отак от трапиться, – написав Денис в Instagram.

За словами хлопця, все сталося через TikTok: "Прийшов на лейбл, допомагати придумувати ідеї, а пішов уже на каву з нею".

Зазначимо, що ролик, знятий у стилі яскравих 90-х. Його Yoxden опублікував на YouTube-каналі.

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Сюжет кліпу розповідає про те, як Денис влаштував Альоні романтичний сюрприз. Дівчину на прикрашеному гірляндою жигулі доставили на концерт Yoxden. І от на сцені бойфренд заспівав їй пісню про кохання.

Маю історій на мільйон, закохався в двох Альон – alyona alyona. І тепер концерти вдома, виступає на мене alyona alyona, – йдеться у приспіві.

У треку також тік-токер згадує перше зустріч взимку, і тоді "він розстаяв".

Ми тікаєм від фанатів, всі хотят с тобою фото. А ти йдеш зі мною за ручку, полюбила ж ідіота, – співає Yoxden.

alyona alyona та Денис зустрічаються вже рік. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Фоловери оцінили таку ідею Дениса та зазначили, що вони з реперкою – крута пара. Прокоментувала і кліп alyona alyona:

Дякую тобі за все. Кохаю безмежно.

Ви такі Круті. Будьте щасливі. Щастя то круто, бережіть його.

Супер, дуже за вас рада. Чудові, відкриті та позитивні. Обожнюємо.

Щиро радію. Крутий тандем. Чекаємо дует.

Чисто краші мого серденька.

Гарно і без матюків.

Що відомо про обранця alyona alyona?

Відомо, що Денис публікує у TikTok провокаційні смішні ролики. Також він працює у компанії одного з інтернет-провайдерів. З співачкою він познайомився на заході команди лейбла ENKO. Як зізналася сама артистка, вона особисто запросила Дениса до своєї команди, а потім закрутився роман.

Денис запропонував зустрічатися Альоні 14 лютого – у День Святого Валентина.

До речі, раніше реп-виконавиця розповыдала, як почала зустрічатися зі своїм бойфрендом та який сюрприз він їй підготував.