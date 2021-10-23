Куди зникла Лама і чому вона уникає весіль: ексклюзивне інтерв'ю із зіркою 2000-х (відео)

Співачці Ламі (Наталя Дзеньків) – 45, а її бойфренд молодший за неї на 15 років. Але різниця у віці пару абсолютно не бентежить. Головне, вважає Лама, не вік, а стан душі.
Обранця артистки звуть Роман і він фінансист. Вони з Наталею зустріли одне одного в складний період життя, але знайомство виявилося необхідним обом.
В нас співпали такі життєві моменти, тому що він також цікавився східною філософією, медитацією. В нас співпало так, що в один рік помер в нього батько і в мене. Ми почали спілкуватися. Він переїхав до Києва і ми вже почали будувати свою сім'ю, – розповіла Лама в інтерв'ю "Зірковому шляху".
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Лама не любить весілля
Виконавиця зізналася, що коханий вже робив їй пропозицію. Це сталося близько трьох років тому, але весілля так і не відбулася.
Мені цікавий сам оцей процес. Коли йде пропозиція... А далі весілля. А далі мені вже не подобаються всі ці атрибути, це для мене вже неважливо. Всі мене чогось питають про якесь весілля. А я не знаю, чи це якийсь психологічний момент, я не люблю весілля і не люблю похорон, – розповіла Лама.
За словами співачки, для неї весілля і похорон взаємопов'язані:
В мене між цим є якийсь зв'язок. Коли мені сниться весілля, на другий день буде похорон... Тобто я вже знаю, що когось не стане.
Лама каже, що не хоче дітей і поки не планує. При цьому не виключає, що колись вирішить інакше.
Я спеціально не стараюся, щоб вони були, чи не були. Буде, то буде. Правда не знаю, як це буде відбуватися, дві собаки, коти, ще дитина., – каже артистка.
У попередніх стосунках Лами теж не було дітей. Співачка також не виходила заміж, хоча прожила з Віталієм Телезіним в цивільному шлюбі з 1997 по 2012 роки.
Чому Лама повернулася в шоу-бізнес
Зараз Лама разом із коханим живе під Києвом. Вона часто медитує і захоплюється духовними практиками.
Артистка розповіла, що після того, як пішла зі сцени, давала уроки вокалу, навчала продюсуванню вокалу. Та одного разу зрозуміла, що сумує за виступами.
В якийсь момент за мене вирішив всесвіт, енергія всесвіту. Він мені сказав своїми подіями. Тобто склалася така ситуація, що він мені сказав: Наталя, ти маєш бути тут, в Ламі, ти маєш співати. Тому що у тебе крута музика, – зізналася співачка.
Детальніше про особисте життя і кар'єру Лами дивіться в інтерв'ю:
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