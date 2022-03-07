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Бронежилети замість суконь: компанія ANDRE TAN шиє одяг для ЗСУ та тероборони

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 11:07
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Відомий український дизайнер розповів, що відшиває одяг для наших захисників
Андре Тан тепер шиє одяг для потреб ЗСУ та тероборони
Андре Тан тепер шиє одяг для потреб ЗСУ та тероборони / Фото: instagram.com/andre_tan_official

12-й день в Україні триває війна, яку підло розпочав Путін проти українського народу. Попри всі їхні військові злочини та жахи, які творить їхня зброя, українці не просто тримаються, вони зараз є прикладом мужності для всього світу. Кожен робить свій внесок у цю боротьбу.

Наприклад, популярний український дизайнер Андре Тан тепер шиє не вишукане вбрання, а такий потрібний одяг для наших захисників. На своїй сторінці в інстаграм дизайнер поділився такою інформацією:

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скриншот з інстаграм Андре Тана

Чи могли ми уявити, що компанія ANDRE TAN у 2022 році шитиме бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, нижню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу. Відповідь очевидна. Проте ми пишаємось, що сьогодні робимо це! Ми пишаємося нашою командою, яка під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємось, що частина величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою! Ще раз хочемо висловити подяку всім, хто допомагає! Ви наші герої!

скриншот з інстаграм Андре Тана

Зараз компанія Тана кидає всі зусилля на пошиття бронежилетів. Щодо статистики, то станом на сьогодні вони відшили:

  • понад 1000 флісових кофт;
  • понад 1000 флісових штанів;
  • понад 2000 спідньої білизни;
  • понад 1000 теплих жилетів;
  • 500 спальних мішків!
скріншот з інстаграм Андре Тана

На сторінці в Інстаграм Андре Тана ви зможете знайти також реквізити для матеріальної допомоги виробництву, адже вони постійно потребують матеріалів для пошиття.

Нагадаємо, Міка Ньютон загадала єдине бажання на день народження: "Хочу, щоб Путіна просто не стало"

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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