Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Буде до віку стояти праведне місто Марії: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 19:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Група Океан Ельзи випустила нову пісню, яку варто додати у плейлист
"Океан Ельзи" презентував пісню про Маріуполь
"Океан Ельзи" презентував пісню про Маріуполь / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Майже два місяці окупанти рівняють Маріуполь із землею. Але всі українці вірять у наших хоробрих захисників, які вже котрий день захищають місто від рашистів.

Гурт "Океан Ельзи" підтримав захисників Маріуполя, випустивши нову пісню "Місто Марії". Як сказано в описі під відео, трек записано було 21 квітня 2022 року.

Реклама

У коментарях українці подякували Святославу Вакарчуку за таку сильну пісню.

  • Сльози стоять в очах, холод мене пробирає, страху в душі вже нема, вічним героям слава!
  • Щира подяка від мешканця Маріуполя. Слава Україні
  • Ми маріупольці оцінимо як ніхто! Однозначно лайк
  • Слава воїнам України! Слава захисникам Маріуполя! Нашим залізним титанам, найкращим людям країни. Дякуємо Святославу та "Океану Ельзи", дуже сильна пісня
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук розповів про те, що наша перемога над рашистами може наступити набагато швидше чим можна собі уявити.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Квадратні метри
Зіркові будинки, зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти