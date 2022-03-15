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Буде жити Україна! Олег Винник виконав нову версію державного гімну

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 13:35
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Співак записав актуальні рядки зі старою та всім відомою музикою
Олег Винник записав переможну пісню України
Олег Винник записав переможну пісню України / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Буде жити Україна і не вмре ніколи! Хто до нас прийшов з війною – буде гнити в полі" , – співає Олег Винник, який раніше закликав жителів росії виходити на мітинги проти війни.

Свою кавер-версію на музику Михайла Вербицького він опублікував напередодні в Мережі.

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Ви просили у мене переможну пісню. Я теж цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народе! Прийми від мене слова підтримки через кавер-версію на переможну музику гімну України, композитор М. М. Вербицький. В кожне серце, яке обливається кров'ю за Україну, за перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва, – написав Олег Винник.

Патріотичну композицію, яка надихає, із захопленням сприйняла аудиторія. Версію Винника називають "новим гімном непереможної України".

  • "Супер! Люблю Україну та захисників України й Олега Винника! Це справжній гімн України!"
  • "Нарешті у нас справжній гімн від справжнього патріота! Буде жити наша Україна! Бережи всіх нас, Господь! Дякую Олегу Виннику!"
  • "Олеже, дякую за пісню! Це новий гімн нашої непереможної, вільної України! Браво тобі за душевне виконання, просто до мурашок, до сліз, і ще за патріотизм, і за твою підтримку та громадянську позицію!"

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Скріншот: YouTube

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Раніше NK випустила патріотичну, антивоєнну пісню "Я – УКРАЇНА". Також днями Сергій Бабкін представив нову версію хіта "Я солдат", яку присвятив Україні.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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