Буде жити Україна! Олег Винник виконав нову версію державного гімну

Співак записав актуальні рядки зі старою та всім відомою музикою

Олег Винник записав переможну пісню України / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Буде жити Україна і не вмре ніколи! Хто до нас прийшов з війною – буде гнити в полі" , – співає Олег Винник, який раніше закликав жителів росії виходити на мітинги проти війни.

Свою кавер-версію на музику Михайла Вербицького він опублікував напередодні в Мережі.

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Ви просили у мене переможну пісню. Я теж цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народе! Прийми від мене слова підтримки через кавер-версію на переможну музику гімну України, композитор М. М. Вербицький. В кожне серце, яке обливається кров'ю за Україну, за перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва, – написав Олег Винник.

Патріотичну композицію, яка надихає, із захопленням сприйняла аудиторія. Версію Винника називають "новим гімном непереможної України".

"Супер! Люблю Україну та захисників України й Олега Винника! Це справжній гімн України!"

"Нарешті у нас справжній гімн від справжнього патріота! Буде жити наша Україна! Бережи всіх нас, Господь! Дякую Олегу Виннику!"

"Олеже, дякую за пісню! Це новий гімн нашої непереможної, вільної України! Браво тобі за душевне виконання, просто до мурашок, до сліз, і ще за патріотизм, і за твою підтримку та громадянську позицію!"

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Скріншот: YouTube

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Раніше NK випустила патріотичну, антивоєнну пісню "Я – УКРАЇНА". Також днями Сергій Бабкін представив нову версію хіта "Я солдат", яку присвятив Україні.

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