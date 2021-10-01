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Лобода випустила трек про кохання і до сліз розчулила фанів: Буде під що посумувати восени (аудіо)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 15:21
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Українська співачки Світлана Лобода, яка працює в Росії, презентувала новий трек. Зірка присвятила його осені – улюбленій порі року
Світлана Лобода випустила новий сингл
Світлана Лобода випустила новий сингл / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нова пісня Світлани Лободи, яка раніше розповіла про проблеми з Крапивиною, отримала меланхолійну назву Americano. Співачка зізналася, що восени її плейлист наповнений ліричними треками. Таким і вийшов новий сингл зірки.

Аудіоверсія треку була опублікована на YouTube-каналі співачки.

Я люблю осінь, люблю її самотність і красу. І мій плейлист в цю пору року завжди наповнений ліричними треками. Тому що в цей період ми всі трохи сумуємо через літо, що пішло, через майбутню зиму. А почуття у цей час завжди гостріше. Саме про це мій новий сингл "Americano", почувши який, я поміняла всі свої плани і миттєво вирішила випускати саме його. З першого дубля записала вокал, а аранжування народилося в один день, ніби всі ми чекали, саме на цю пісню, – прокоментувала співачка вихід нової музичної роботи.

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У треку співачка співає про коханого, з яким колись їх об'єднували сильні почуття.

У коментарях написали:

  • "Буде під що посумувати цієї осені"
  • "Вау! Як же це гарно..."
  • "Це кайф для моїх вух"
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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