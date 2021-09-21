Булімія і маленький чл*н: головні одкровення Ігоря Пустовіта про шлюб із Сашею (відео)

Нещодавно Саша Пустовіт розповіла, що її чоловік Ігор просив її зробити аборт і бажав смерті від раку. Тепер про спільне життя і непрості стосунки в інтерв'ю висловився сам Ігор Пустовіт

Ігор Пустовіт дав відверте інтерв'ю про свій шлюб / Фото: instagram.com/pustovit

Нещодавно вийшло нове інтерв'ю Саші Пустовіт з Машею Єфросиніною, де жінка поскаржилася на психологічний тиск з боку чоловіка – нібито Ігор довгий час морально принижував Сашу, поки в Instagram вони створювали образ щасливої родини.

Після цього Ігор Пустовіт анонсував інтерв'ю, в якому обіцяв розповісти, що відбувалося між ним і Сашею, зі свого боку. Далі коротко переказуємо основні тези з цього самого інтерв'ю.

Про булімію Саші

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Про свою хворобу Саша Ігорю не розповідала, але він звернув увагу на те, що сам сильно змінився в вазі після весілля, а його дружина – ні. Крім того, Саша постійно замовляла додому багато їжі і сама все це з'їдала, каже Пустовіт.

Я її питав і вона завжди уникала цього. Вона говорила "Що ти від мене хочеш? Що ти таке у мене питаєш?", – говорить Ігор в інтерв'ю, опублікованому в YouTube "Слава +" .

Ігор Пустовіт намагався допомогти Саші вилікувати булімію / Скріншот з YouTube

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Чоловік одного разу залишив удома увімкнений диктофон і дізнався, чо його дружина позбавляється від їжі шляхом блювоти. За його словами, він хотів дізнатися правду і допомогти Саші, хотів її вилікувати.

Ми з нею говорили про те, що їй потрібно лікуватися. Я говорив їй про це п'ять-десять тисяч разів за ці роки, – зазначає Ігор.

Пустовіт також розповів, що Саша забороняла йому ходити в туалет вдома, тому що сама вона використовувала його для інших цілей, переконаний він.

Її батьки знали про проблему дочки, але нічого не говорили йому, тоді як він виявив сам, що його дружина хвора – від Ігоря це приховували.

Про рак шлунка

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Саша Пустовіт заявила, що Ігор бажав їй смерті від раку шлунка.

Під час нападів гніву він навіть бажав мені "здохнути від раку шлунка". Він знав, що це найболючіша тема, і сама я впоратися не можу, – поділилася Саша.

Саша Пустовіт / Скріншот з YouTube

Ігор Пустовіт сказав, що Саша все перекрутила – він абсолютно не це їй сказав при сварці:

Коли вона мені в кімнаті каже: "Ти дно і ти ні на що в цьому житті не заробиш, а я собі зароблю ще на двадцять будинків і двадцять салонів", я кажу: "Ти собі на рак шлунка швидше заробиш, якщо не будеш лікуватися". Так це було сказано.

Образи в ліжку

Саша Пустовіт також поскаржилася на те, що Ігор назвав її "відром". Чоловік не заперечує своїх слів, але пояснює, що це прозвучало лише раз, "у фінальній сварці", коли він Сашу вже не любив.

Крім того, жінка сама дуже часто принижувала чоловіка в ліжку.

Ти не розумієш, які я приниження пережив в цих стосунках. Тобі твоя дружина казала колись, що у тебе маленький член? – звернувся до ведучого Слави Дьоміна Ігор. – А мені говорили раз десять за життя. Вона почала говорити це через два роки.

Цього літа Саша Пустовіт оголосила про розлучення з Ігорем. За її словами, все йшло до розлучення вже довгий час. Останньою краплею стало те, що Ігор прочитав її листування з мамою і подругою, де вона скаржиться на психологічний тиск з його боку.

Дивіться повне інтерв'ю Ігоря Пустовіта:

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