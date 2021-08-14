Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Зірка Джамали

Український трек LOBODA

Відмовився від опікунства

МакSим виписали

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Бужінську не запросили брати участь в концерті до Дня Незалежності: Мене просто викреслили

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
14 серпня, 09:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка вважає, що її хіт "Україна – це ми!" – це другий гімн країни. Але пісню не включили в масштабне шоу, а звернення Бужинської практично проігнорували
Катерина Бужинська розповіла, чому її не буде на концерті до Дня Незалежності України
Катерина Бужинська розповіла, чому її не буде на концерті до Дня Незалежності України / Фото: Instagram/buzhynska

Катерина Бужинська три місяці тому писала режисерці концерту "Незалежність в Нашій ДНК. День Незалежності України" з проханням включити пісню "Україна – це ми!" в шоу, та співачці відмовили.

Реклама

А коли вона згадала своїх не менш легендарних колег по сцені, її попросили "не морочити голову".

Боляче і прикро, що мене просто викреслили. А пісні "Як у нас на Україні", "Україна-вишиванка", "Діти за мир у всьому світі" – їх же співають протягом 10-15-20 років... Це несправедливо, – сказала Бужинська в інтерв'ю КП .

Катерина Бужинська – Україна-це ми!

За словами артистки, організатори шоу до 30-річчя Незалежності України обрали молодих виконавців, яких в 90-х ще ніхто не знав.

Чому молоді, яких в 90-х ще ніхто і не знав, – там, а нашого пласта традиційної культури, що несе добро і позитив, а не роздягання на сцені, ні? – заявила Катерина Бужинська.

Реклама

Після того як режисерка святкового шоу Катя Царик прояснила скандал з Green Grey, яких виключили з концерту до Дня Незалежності України, вона розповіла, які артисти відмовилися виступати на заході.

Так, на шоу в НСК "Олімпійському" 24 серпня глядачі не побачать "Бумбокс", "Плач Єремії", "Друга ріка", Onuka, "Антитіла". І якщо у більшості вже були заплановані виступи в інших містах, то "Бумбокс", за словами Царик, "коректно відмовилися від участі".

Дивіться, як Вінницькі хористи запустили світовий челлендж до 30-річчя незалежності України:

Реклама

Ще новини по темі:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Новий герой ремейку «Один вдома». Як вам?
Всі обговорюють
Міла Куніс і Ештон Катчер нарешті "пустили" дітей помитися
Бути в курсі
Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
Що ще додала Ксенія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти