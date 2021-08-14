Бужінську не запросили брати участь в концерті до Дня Незалежності: Мене просто викреслили

Співачка вважає, що її хіт "Україна – це ми!" – це другий гімн країни. Але пісню не включили в масштабне шоу, а звернення Бужинської практично проігнорували

Катерина Бужинська розповіла, чому її не буде на концерті до Дня Незалежності України / Фото: Instagram/buzhynska

Катерина Бужинська три місяці тому писала режисерці концерту "Незалежність в Нашій ДНК. День Незалежності України" з проханням включити пісню "Україна – це ми!" в шоу, та співачці відмовили.

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А коли вона згадала своїх не менш легендарних колег по сцені, її попросили "не морочити голову".

Боляче і прикро, що мене просто викреслили. А пісні "Як у нас на Україні", "Україна-вишиванка", "Діти за мир у всьому світі" – їх же співають протягом 10-15-20 років... Це несправедливо, – сказала Бужинська в інтерв'ю КП .

Катерина Бужинська – Україна-це ми!

За словами артистки, організатори шоу до 30-річчя Незалежності України обрали молодих виконавців, яких в 90-х ще ніхто не знав.

Чому молоді, яких в 90-х ще ніхто і не знав, – там, а нашого пласта традиційної культури, що несе добро і позитив, а не роздягання на сцені, ні? – заявила Катерина Бужинська.

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Після того як режисерка святкового шоу Катя Царик прояснила скандал з Green Grey, яких виключили з концерту до Дня Незалежності України, вона розповіла, які артисти відмовилися виступати на заході.

Так, на шоу в НСК "Олімпійському" 24 серпня глядачі не побачать "Бумбокс", "Плач Єремії", "Друга ріка", Onuka, "Антитіла". І якщо у більшості вже були заплановані виступи в інших містах, то "Бумбокс", за словами Царик, "коректно відмовилися від участі".

Дивіться, як Вінницькі хористи запустили світовий челлендж до 30-річчя незалежності України:

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