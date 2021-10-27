Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Трагедія з Болдвіном

Інтерв'ю Бардаша

Гвоздьова vs Melovin

Коли Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Українські

MamaRika про важку вагітність та загрозу викидня: Була внутрішня гематома

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
27 жовтня, 14:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Блогерка і співачка MamaRika поділилася подробицями своєї першої вагітності: не можна було рухатися, турбував сильний токсикоз і була можливість втратити первістка
MamaRika всю вагітність боролася за життя сина
MamaRika всю вагітність боролася за життя сина / Фото: Скріншот з YouTube

Зіркова пара української виконавиці MamaRika та шоумена Сергія Середи виховує маленького сина, ім'я якого розсекретили нещодавно. Зараз дитина – головна радість молодої сім'ї, але цьому передувала тривала та складна боротьба за його життя.

Вагітність була мрією для MamaRika та Сергія на здійснення якої пішло чотири місяці. Але не встигнувши порадіти пара дізналася про серйозну проблему:

Реклама

Є таке поняття як гематома хоріону – це внутрішня гематома. Була підозра, що вагітність може перерватися будь-якої миті. І нам сказали, що нічого не можна. Ось уяви собі: все, що ти робиш, ходиш, бігаєш, кохаєшся – це все нам повністю скасували. Сказали: " Ви повинні просто ледве рухатися" , – ділиться виконавиця у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Вагітна MamaRika
Вагітна MamaRika / Фото: пресслужба

До хвилювань про майбутнього сина додався ще й сильний токсикоз. Півтора місяці для MamaRika виявилися найважчими у житті – вона не могла навіть вставати:

Ні їсти, ні пити, ні ходити. З першого дня було дуже складно. Могла заплакати, жах, це гормони. Я відразу сказала, що скасовую всі концерти, скасовую все і ми просто виношуємо наше "Фаберже", – згадує зі сльозами на очах співачка.

На щастя, її цілодобово підтримував її чоловік:

Реклама

У нас не було інтиму, але він жодного разу не сказав: "Я хочу". Знаєте, як буває чоловіки, напевно, заглядають на інших жінок. Мені жодного разу не було сказано, що щось не так, – каже MamaRika.

Фото: Instagram MamaRika

Зараз подружжя одночасно зі звиканням до ролі батьків поступово починає повертатися до колишнього життя: перебирається назад з Одеси до Києва і збирається давати концерти.

Дивіться повний сюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна" про вагітність MamaRika:

Реклама

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко редактор Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Втрата
Помер Гантер з серіалу "Друзі"
28.05.1962 — 24.10.2021
Яким ми запам'ятаємо бармена з Central Perk
Цитата дня

Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер Еністон акторка
Реакція колег
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти