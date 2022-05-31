Колишні учасники Quest Pistols возз'єдналися та вирушають у тур Європою

Учасники популярного гурту Quest Pistols оголосили, що об'єднаються на час благодійного туру кількома містами Європи

Quest Pistols возз'єднаються заради благодійного туру

Про те, що музиканти збираються поїхати в тур, на своїй сторінці Instagram повідомили усі ексучасники колективу – Антон Савлепов, Костянтин Боровський та Микита Горюк.

Вони опублікували афішу концертів гурту в Європі. Зокрема, Quest Pistols виступить у Варшаві, Вільнюсі, Таллінні, Ризі, Празі та Берліні.

Реклама

Кошти, зібрані разом з вами від продажу квитків, будуть використані на допомогу Україні через авторитетні гуманітарні організації та фонди. Занурюйся в теплу ностальгію та роби свій внесок у допомогу! – написав Костя Боровський.

Оригінальний склад під оригінальним брендом. Той самий QUEST PISTOLS! – підписав афішу Антон Савлепов.

Скриншот: Instagram

Що відомо про Quest Pistols?

Серед хітів гурту – "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Дни гламура", "Он рядом".

Гурт Quest Pistols в оригінальному складі існував з 2007 до 2016 року. Почався з танцювального балету Quest, учасниками якого були Савлепов, Боровський та Горюк. У 2011 році гурт покинув Костянтин Боровський, а на його місце прийшов Данило Мацейчук.

Із червня 2013-го до квітня 2014 року гурт гастролював у складі двох солістів — Антона Савлепова та Микити Горюка, а також таємничого учасника в масці, але вже у квітні 2014 року склад поповнився новими героями. Ними стали Іван Криштофоренко, Вашингтон Саллес та Маріам Туркменбаєва.

Реклама

Фото: соцмережі

У вересні 2015 року з гурту пішов Микита Горюк. Слідом за ним у січні 2016 року колектив покинув останній фронтмен Антон Савлепов. Приблизно в цей час первісне тріо у складі Антона Савлепова, Микити Горюка і Костянтина Боровського вирішило зібратися знову і постало перед публікою як гурт "Агонь". У 2017 році гурт покинув Микита Горюк. Він зайнявся своїм особистим проєктом під назвою ZVEROBOY.

Нагадаємо, ексколега Дантеса Олійник представив нову версію хіта Пономарьова.