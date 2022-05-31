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Колишні учасники Quest Pistols возз'єдналися та вирушають у тур Європою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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31 травня, 20:50
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Учасники популярного гурту Quest Pistols оголосили, що об'єднаються на час благодійного туру кількома містами Європи
Quest Pistols возз'єднаються заради благодійного туру
Quest Pistols возз'єднаються заради благодійного туру

Про те, що музиканти збираються поїхати в тур, на своїй сторінці Instagram повідомили усі ексучасники колективу – Антон Савлепов, Костянтин Боровський та Микита Горюк.

Вони опублікували афішу концертів гурту в Європі. Зокрема, Quest Pistols виступить у Варшаві, Вільнюсі, Таллінні, Ризі, Празі та Берліні.

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Кошти, зібрані разом з вами від продажу квитків, будуть використані на допомогу Україні через авторитетні гуманітарні організації та фонди. Занурюйся в теплу ностальгію та роби свій внесок у допомогу! – написав Костя Боровський.

Оригінальний склад під оригінальним брендом. Той самий QUEST PISTOLS! – підписав афішу Антон Савлепов.

Скриншот: Instagram

Що відомо про Quest Pistols?

Серед хітів гурту – "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Дни гламура", "Он рядом".

Гурт Quest Pistols в оригінальному складі існував з 2007 до 2016 року. Почався з танцювального балету Quest, учасниками якого були Савлепов, Боровський та Горюк. У 2011 році гурт покинув Костянтин Боровський, а на його місце прийшов Данило Мацейчук.

Із червня 2013-го до квітня 2014 року гурт гастролював у складі двох солістів — Антона Савлепова та Микити Горюка, а також таємничого учасника в масці, але вже у квітні 2014 року склад поповнився новими героями. Ними стали Іван Криштофоренко, Вашингтон Саллес та Маріам Туркменбаєва.

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Фото: соцмережі

У вересні 2015 року з гурту пішов Микита Горюк. Слідом за ним у січні 2016 року колектив покинув останній фронтмен Антон Савлепов. Приблизно в цей час первісне тріо у складі Антона Савлепова, Микити Горюка і Костянтина Боровського вирішило зібратися знову і постало перед публікою як гурт "Агонь". У 2017 році гурт покинув Микита Горюк. Він зайнявся своїм особистим проєктом під назвою ZVEROBOY.

Нагадаємо, ексколега Дантеса Олійник представив нову версію хіта Пономарьова.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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