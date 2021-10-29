Колишній чоловік Лорак познайомив дочку з нареченою (фото)

10-річна Софія, яка навчається у Москві, зараз проводить час у Києві з татом та його обраницею Лілією

/ Фото: instagram.com/muratnalca

Бізнесмен Мурат Налчаджіоглу місяць тому зробив пропозицію своїй коханої Лілії. Пара майже не публікує спільних фото, оскільки наречену бізнесмена часто порівнюють з Ані Лорак. Але все ж таки Мурат поділився у себе в Stories рідкісним знімком з донькою та нареченою

Ексчоловік співачки показав застілля зі стейками та бургерами, де поряд з їхньою донькою Софією сиділа Лілія.

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Скріншот: Instagram

До речі, це перше спільне фото доньки Ані Лорак та нареченої Мурата Налчаджіоглу , яке потрапило до мережі.

Раніше у своїх інтерв'ю співачка зізнавалася, що підтримує стосунки з колишнім чоловіком заради доньки. Софія часто проводить час разом з Муратом.

Вона щаслива дівчинка, вона має тата й маму, – говорила співачка.

Що відомо про роман Мурата та Лілії

Нагадаємо, про стосунки пари майже немає інформації. Відомо що Мурат та Лілія почали зустрічатися у червні минулого року . Дівчина працює візажистом у столиці, має доньку від попередніх стосунків.

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Певний час ходили чутки про розлучення пари , оскільки Лілія та Мурат видалили спільні фото, а бізнесмена все частіше помічали в компанії ексдружини.

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