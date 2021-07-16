Cardi B і Normani знялися оголеними в кліпі українки Таню Муіньо – дивіться "гаряче" відео

Кліпмейкерка Таню Муіньо, яка вже співпрацювала з американською хіп-хоп виконавицею Cardi B, зняла кліп на її новий трек Wild Side. Cardi B записала його в дуеті зі своєю колегою, 25-річної американською співачкою Normani. Музичне відео вийшло яскравим і ефектним, а обидві артистки постали в спокусливих образах і з'явилися в кадрі повністю оголеними.
А поки знаменитості показують себе у відвертих образах шанувальникам, дивіться, як українки не бояться показати свою природну красу.
Новинами про прем'єру кліпу Таню Муіньо поділилася у своєму Instagram-акаунті.
Була залучена найкраща божевільна команда! Люблю вас, народ, ми зробили це! Normani – ти така талановита, роботяга, ти була крута в кожній сцені. Я так вдячна, що маю можливість працювати з тобою. Cardi B – моя улюблена! Кожного разу, коли ти виступаєш, я втрачаю дар мови, – написала Таню Муінне.
Оператором кліпу виступив українець – Микита Кузьменко, який знімав кліпи для Джамали, а також був кінооператором фільму "Жива ватра", за яку отримав нагороду "Золота Дзиґа".
Cardi B – не перша закордонна виконавиця, яка обирає співпрацю з українським кліпмейкеркою Таню Муіньою. Режисерка уже працювала з такими зарубіжними зірками, як Lil Nas X, Кеті Перрі, ROSALÍA.
Також Таню Муіньо співпрацювала з MONATIK, Надею Дорофеєвою, Лаймою Вайкуле, Вірою Брежнєвою, Настею Каменських, Мішель Андраде та іншими знаменитостями.
Дивіться кліп Таню Муіньо для Normani і Cardi B:
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