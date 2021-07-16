Cardi B і Normani знялися оголеними в кліпі українки Таню Муіньо – дивіться "гаряче" відео

Знаменита українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для американських співачок Cardi B і Normani. Відео вийшло настільки крутим, що ви маєте його подивитися

Таню Муіньо зняла кліп для Cardi B і Normani / Фото: instagram.com/tanumuino

Кліпмейкерка Таню Муіньо, яка вже співпрацювала з американською хіп-хоп виконавицею Cardi B, зняла кліп на її новий трек Wild Side. Cardi B записала його в дуеті зі своєю колегою, 25-річної американською співачкою Normani. Музичне відео вийшло яскравим і ефектним, а обидві артистки постали в спокусливих образах і з'явилися в кадрі повністю оголеними.

А поки знаменитості показують себе у відвертих образах шанувальникам, дивіться, як українки не бояться показати свою природну красу.

Новинами про прем'єру кліпу Таню Муіньо поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Була залучена найкраща божевільна команда! Люблю вас, народ, ми зробили це! Normani – ти така талановита, роботяга, ти була крута в кожній сцені. Я так вдячна, що маю можливість працювати з тобою. Cardi B – моя улюблена! Кожного разу, коли ти виступаєш, я втрачаю дар мови, – написала Таню Муінне.

Оператором кліпу виступив українець – Микита Кузьменко, який знімав кліпи для Джамали, а також був кінооператором фільму "Жива ватра", за яку отримав нагороду "Золота Дзиґа".

Кадр з кліпу Wild Side – Cardi B і Normani / Фото: Скріншот з YouTube

Cardi B – не перша закордонна виконавиця, яка обирає співпрацю з українським кліпмейкеркою Таню Муіньою. Режисерка уже працювала з такими зарубіжними зірками, як Lil Nas X, Кеті Перрі, ROSALÍA.

Також Таню Муіньо співпрацювала з MONATIK, Надею Дорофеєвою, Лаймою Вайкуле, Вірою Брежнєвою, Настею Каменських, Мішель Андраде та іншими знаменитостями.

Дивіться кліп Таню Муіньо для Normani і Cardi B:

Раніше повідомлялося, що реперка Cardi B вдруге стане мамою.