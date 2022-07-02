Час розплати: Остапчук пригадав екс-дружині спроби суїциду та її брата-злочинця

Після скандального інтерв'ю Олени Войченко Володимир Остапчук не став мовчати. Телеведучий згадав шокуючі подробиці спільного життя з екс-дружиною

Терпіння Володимира Остапчука добігло кінця після скандальних заяв колишньої дружини про його психічне здоров'я. Телеведучий вирішив відкрити всю підноготну Олени Войченко та її родини.

У своєму Instagram Остапчук розповів, що вже третій рік його колишня дружина розповідає небилиці в інтерв'ю. А в останній бесіді з журналістами Войченко образила нинішню обраницю шоумена Крістину Гірник, назвавши її "професійною коханкою Шуфрича".

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Скріншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Я терпів три роки. Три роки!!! Бо є діти. Тому що я тебе поважаю, як мати наших дітей. І це погано насамперед для них – розкидати це на вентилятор. Але ти перейшла межу. Ти образила мою дружину, яка ні слова про тебе ніколи не сказала. Тому я попереджав, – заявив Остапчук.

Далі телеведучий пригадав усі скандальні подробиці життя Олени. За словами шоумена, у його колишньої дружини були проблеми із законом у США. Причиною судових розглядів стала крадіжка у магазині, після чого Олені заборонили в'їзд до США на 10 років.

Скріншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Також, за словами Остапчука, Олена неодноразово намагалася накласти на себе руки.

Чому ніколи не показуєш на інтерв'ю свої порізані вени на руках. І не кажеш, як я тебе рятував і возив до лікарні після (не тобі оцінювати мій психічний стан), – сказав телеведучий.

Згадав Остапчук і проблеми у сім'ї колишньої дружини. Як заявив телеведучий, рідний брат Олени має серйозні проблеми із законом.

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