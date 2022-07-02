Час розплати: Остапчук пригадав екс-дружині спроби суїциду та її брата-злочинця

Терпіння Володимира Остапчука добігло кінця після скандальних заяв колишньої дружини про його психічне здоров'я. Телеведучий вирішив відкрити всю підноготну Олени Войченко та її родини.
У своєму Instagram Остапчук розповів, що вже третій рік його колишня дружина розповідає небилиці в інтерв'ю. А в останній бесіді з журналістами Войченко образила нинішню обраницю шоумена Крістину Гірник, назвавши її "професійною коханкою Шуфрича".
Я терпів три роки. Три роки!!! Бо є діти. Тому що я тебе поважаю, як мати наших дітей. І це погано насамперед для них – розкидати це на вентилятор. Але ти перейшла межу. Ти образила мою дружину, яка ні слова про тебе ніколи не сказала. Тому я попереджав, – заявив Остапчук.
Далі телеведучий пригадав усі скандальні подробиці життя Олени. За словами шоумена, у його колишньої дружини були проблеми із законом у США. Причиною судових розглядів стала крадіжка у магазині, після чого Олені заборонили в'їзд до США на 10 років.
Також, за словами Остапчука, Олена неодноразово намагалася накласти на себе руки.
Чому ніколи не показуєш на інтерв'ю свої порізані вени на руках. І не кажеш, як я тебе рятував і возив до лікарні після (не тобі оцінювати мій психічний стан), – сказав телеведучий.
Згадав Остапчук і проблеми у сім'ї колишньої дружини. Як заявив телеведучий, рідний брат Олени має серйозні проблеми із законом.
Брат Роман Войченко був одним із організаторів кримінальної банди в Умані. На їхньому рахунку розбійні напади, тортури та інші епізоди. Мені це стало відомо з посади народного депутата Антона Яценка. Брата зловили. Виявляється, він жив під іншим ім'ям, і ви це знали, – заявив шоумен.
Свої слова Остапчук "підкріпив" доказами. Телеведучий додав скріншот із документом, в якому йдеться, що брат Олени зараз перебуває у слідчому ізоляторі та чекає на рішення суду.
Раніше Володимир Остапчук пояснив, чому йому мститься колишня дружина.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"