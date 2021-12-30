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Приватний літак, подорожі до Монако та власний ювелірний бренд – життя ексневістки Ющенко схоже на казку

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
30 грудня, 11:55
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Схоже, що у Елизавети Ющенко справи йдуть не погано. Вона заміжня за бізнесменом, розвиває власний бренд та вільно пересувається приватним літаком куди завгодно
Ліза Ющенко прилетіла в Монако на приватному літаку.
Ліза Ющенко прилетіла в Монако на приватному літаку. / Фото: instagram.com/liza_u

Днями ексневістка третього президента України Віктора Ющенка перебувала у Москві. Там вона з подругами відсвяткувала своє 35-річчя. А вже сьогодні Ліза опинилась на іншому кінці світу – у Монако, де раніше жив її нинішній чоловік Сергій.

Ймовірно, Ліза Ющенко не надовго затримається у Монако, бо планує зустріти Новий рік в сімейному колі.

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З -15 в +18 на два дні. Зробити всі справи, встигнути повернутися додому до нового року, – написала сестра Єфросиніної.

Ліза Ющенко на борту літака.
Ліза Ющенко на борту літака. / Фото: instagram.com/liza_u

До речі, до князівства дівчина прилетіла....на приватному літаку! З нею також прибув і її син. Світлини на борту літака Ліза Ющенко опублікувала у Instagram.

Ліза Ющенко з сином прилетіли до Монако.
Ліза Ющенко з сином прилетіли до Монако. / Фото: instagram.com/liza_u

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Як видно, ексневістка Ющенка з'явилась на кадрах у вишуканому та дорогому вбранні – стильний смарагдовий піджак, чорний гольф та класичні обтягуючі штани. Із аксесуарів на ній були окуляри та тендітне кольє.

Коротко про особисте життя Лізи Ющенко

Сестра Марії Єфросиніної з 2009 року перебувала у шлюбі з сином Віктора Ющенка – Андрієм. У них народилась донька Варвара. Однак у 2012 році пара оголосила про розлучення.

Відомо, що експодружжя залишилося у добрих стосунках. Вони розійшлися мирно, без образ та сварок. З того часу і Ліза, і Андрій встигли завести нові сім'ї.

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У 2014 році Ліза вдруге вийшла заміж за московського бізнесмена Сергія. Молодята зіграли весілля у Штатах. Зазначимо, що чоловік також має доньку від першого шлюбу. Згодом у пари народився спільний син.

Зараз Ліза – мати двох дітей. Вона розвиває власний ювелірний бренд – Lyly.

Її чоловік раніше жив у Майамі, потім у Монако, а згодом повернувся на батьківщину – до Москви.

Ліза Ющенко з донькою та сином
Ліза Ющенко з донькою та сином / Фото: instagram.com/liza_u

Водночас Андрій Ющенко, якому зараз 35 років, вдруге одружився у 2018 році. Відомо, що обраницею чоловіка стала старша на два роки жінка з Запоріжжя – Олена. Раніше вона мала власний благодійний фонд та займалась ресторанним бізнесом. Цікаво, що до заміжжя жінка знімалася у шоу "Панянка-селянка", а зараз активно веде сторінку в Instagram.

Торік стало відомо, що подружжя відкрило в центрі Києва ресторан "Душа". Зараз у пари немає дітей, однак вони планують.

Андрій Ющенко з другою дружиною Оленою в 2019 році.
Андрій Ющенко з другою дружиною Оленою в 2019 році. / Фото: jetsetter

До речі, раніше ми писали про зірок, які народилися в Україні, але зробили кар'єру в Росії. Читайте у нашому матеріалі, хто з російських артистів має українське коріння.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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